В день общероссийского траура в храмах Якутии совершены заупокойные богослужения о погибших в авиакатастрофе в Сочи

25 декабря 2016 года, воскресным утром по московскому времени пришла трагическая весть: в акватории Черного моря вблизи Сочи разбился самолет Ту-154 Министерства обороны России, направлявшийся в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту воздушного судна находились 92 человека, в том числе члены экипажа, артисты ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова, журналисты, а также Е.П. Глинка, «доктор Лиза», известная своей благотворительной деятельностью.

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил свои соболезнования родным и близким погибших при крушении пассажирского самолета.

26 декабря, в День общероссийского траура в связи с авиационной катастрофой, по благословению Высокопреосвященного архиепископа Якутского и Ленского Романа, в храмах Якутии были совершены заупокойные богослужения.

Сам владыка Роман возглавил в этот день Божественную Литургию в Преображенском кафедральном соборе, где была вознесена соборная молитва духовенства, монашествующих, студентов и преподавателей семинарии, а также мирян якутской столицы о упокоении погибших в результате страшной трагедии. По окончании Божественной Литургии в соборе была совершена панихида, за которой поименно помянули всех усопших новопреставленных рабов Божиих при крушении самолета Ту-154 в Сочи.

По завершении богослужения для прихожан была организована поминальная трапеза.