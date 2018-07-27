В ходе рейдов полиция и приставы арестовали 22 должника

На территории республики сотрудниками полиции совместно с судебными приставами проводился II этап рейдовых мероприятий «Должник», направленных на исполнение постановлений о наложении административных штрафов и обеспечение принципа неотвратимости административного наказания.

По результатам мероприятия возбуждено 112 дел за «уклонение от исполнения административного наказания».

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет двукратное увеличение суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Следует отметить, что обязательные работы заключаются в выполнении лицом, совершившим административное правонарушение, бесплатных общественно полезных работ в свободное от основной работы, службы или учебы время. Обычно это неквалифицированный физический труд: работы по благоустройству территории. Проще говоря, в случае назначения мировым судьей данного вида наказания, придется правонарушителю освоить, например, специальность дворника или маляра, в свою очередь за уклонение от обязательных работ предусмотрен арест сроком на пятнадцать суток.

За период проведения мероприятий взыскано административных штрафов по постановлениям, вынесенным должностными лицами ОВД, на сумму более 260 тысяч рублей, мировыми судьями рассмотрено 68 дел об административных правонарушениях, по которым административному аресту подвергнуто 22 гражданина, не оплативших штрафы своевременно, также назначено наказание в виде обязательных работ в отношении 12 нарушителей, кроме того, при рассмотрении дел в суде, мировыми судьями в 33 случаях был назначен штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Данная работа будет продолжаться на обслуживаемой территории до конца 2018 года.

Уважаемые граждане, в очередной раз обращаем ваше внимание на необходимость своевременной уплаты административных штрафов! Не ждите принудительных мер взыскания! В соответствии с ч. 1 ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Сведения об имеющихся административных штрафах (за исключением наложенных в области дорожного движения) можно узнать путем личного обращения в территориальные органы внутренних дел республики.