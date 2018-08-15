В ходе операции «Быт» пойманы нарушители закона о продаже алкоголя

В ходе рейда выявлены продавцы магазинов, которые в неустановленное время реализовывали алкогольную продукцию. Нарушителями явились 19-летняя и 48-летние местные жительницы.

Также совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних установлен факт реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему гражданину 48-летней продавщицей продуктового магазина.

По результатам мероприятия в отношении граждан составлены административные протоколы. На месте изъято 62 литра алкогольной продукции. С нарушителями проведены профилактические беседы.

Также к административной ответственности привлечен 38-летний водитель автомобиля, который доставлял алкогольную продукцию горожанам, принимая заказы по телефону. У правонарушителя изъято 117 литров алкоголя.