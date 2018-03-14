В ходе акции «Красные фонари» задержаны 13 проституток

С 7 по 12 марта на территории г.Якутска прошла оперативно-профилактическая операция «Красные фонари», с целью выявления лиц предоставляющих интимные услуги. В ходе операции сотрудниками полиции было выявлено 13 женщин занимавшихся проституцией.

Обширная география происхождения жриц любви включала в себя не только регионы России, но и ближнее зарубежье: Алтайский и Краснодарский край; Новосибирская, Иркутская, Амурская и Ленинградская области; Республики Беларусь и Узбекистан. На всех девушек были составлены административные протоколы в соответствии со ст.6.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

12 марта в ходе проведения оперативно-профилактической операции «Красные фонари», сотрудниками столичной полиции были установлены и задержаны 3 девушки оказывающие интимные услуги на территории г.Якутска, а также уроженец Узбекистана осуществлявший развоз девушек до мест проведения досуга.

Жрицами любви оказались 22-летняя уроженка Верхневилюйского района, 29-летняя и 38-летняя уроженки Ленинградской области. На всех был составлен протокол об административном правонарушении в соответствии со ст.6.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. На водителя осуществлявшего доставку был составлен протокол по ст.14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Эти же девушки попадали в поле зрения якутских стражей порядка в прошлом месяце, где на них также был составлен протокол об административном правонарушении.