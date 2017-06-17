В Хатассах молодежь отремонтировала и покрасила детскую площадку

В рамках мероприятий Года добра по направлению «Якутск молодой», 15 июня Совет молодежи с. Хатассы организовал субботник по ремонту и покраске детской игровой площадки в микрорайоне агрогородка.

Тем самым, ребята приняли эстафету у добровольцев столицы Общественной организации «Город добра» и Управления молодежи и семейной политики Окружной администрации города Якутска.

В свою очередь, молодежь с. Хатассы передает эстафету по проведению ремонта и реконструкции детских площадок Совету молодежи микрорайона Марха, в лице председателя Николая Унарова.