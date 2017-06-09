В Хангаласском улусе выпустили на волю лосёнка

6-7 июня Управлением по охотничьим ресурсам ГБУ РС (Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС(Я)» на воспроизводственном участке «Кэнкэмэ» проведены мероприятия по выпуску лося, содержащегося в пункте передержки, в естественную среду обитания.

При выпуске был установлен ошейник на лося со спутниковым передатчиком, с помощью которого Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН будет проводиться мониторинг передвижения животного и изучение состояния окружающей среды. Кроме того, на месте выпуска установлены предупреждающие таблички и фотоловушки, так как на первых порах будет организована усиленная охрана.

Необходимо отметить, что до выпуска лося в естественную среду обитания были приняты все необходимые меры, в том числе проведены мероприятия по витаминизации, дегельминтизации, правильному соблюдению рациона питания и т.д. По словам специалистов, за год лосенок достаточно окреп и вырос, и уже способен к самостоятельному существованию в естественных условиях.

Напомним, 8 июня 2016 года в Хангаласском улусе возле села Синск был обнаружен лосенок, который по неизвестным причинам остался один без матери. Благодаря слаженным действиям сотрудников Управления по охотничьим ресурсам ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС(Я)» лосенок был транспортирован через реку на моторной лодке и на автомобиле УАЗ доставлен в республиканский зоопарк «Орто дойду». Там он находился на карантине и окреп, затем ближе к осени был перевезен в воспроизводственный участок «Кэнкэмэ» в пункт передержки охотничьих ресурсов, где и благополучно перезимовал.