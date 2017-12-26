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В Хангаласском улусе состоялся республиканский турнир по вольной борьбе

В Хангаласском улусе состоялся республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей на призы воспитанников Петра Каженкина.

Соревнования, ставшие традиционными, проводят Управление физической культуры и спорта МР «Хангаласский улус», Детско-юношеская спортивная школа Хангаласского района и Производственная компания «NHZ GROUP» в целях популяризации спорта, пропаганды ЗОЖ и памяти выдающегося тренера долины Эркээни.

С каждым годом растет количество и география участников. Если в прошлом году было более 40 юных спортсменов, то на этот турнир прибыло 103 юных борца с наслегов Хангаласского, Намского улусов, а также города Якутска.

Ежегодно главными меценатами турнира выступают руководители Производственной компании «NHZ GROUP»  в дань памяти и уважения своему тренеру.

Станислав Никифоров, заместитель директора «NHZ GROUP»:

«Я занимался вольной борьбой у Петра Михайловича Каженкина с 3 класса. Он, увидев мою тягу и способности, сам позвал меня к себе заниматься. Петр Михайлович сделал прорыв в спорте Хангаласского улуса. Его воспитанники успешно участвовали во всех соревнованиях республики и России. Призерами становились мои друзья Ньургун Хузаидов, Миша Поликарпов, Рома Охлопков. Я в школьные годы три раза выигрывал чемпионат России, это было тогда большим достижением. Мои братья тоже воспитанники Петра Михайловича, они также неоднократно становились победителями республики, участвовали в Дальневосточных соревнованиях. Сейчас, став руководителями большого предприятия, во главе с Вячеславом Нестеровым, почетным меценатом Хангаласского улуса, они помогают в организации такого большого мероприятия. Я ими очень горжусь и благодарю от всего сердца!»

Воспитанники вспоминают Петра Михайловича как строгого, но справедливого руководителя. Для него не существовало выходных и каникулярных дней, он на работу   ходил каждый день. В его зале одним из первых был построен теплый туалет и душ, мальчишки сами таскали туда снег и разогревали. Вот таким новатором он был в те годы. Благодаря его наставлению, чуткому воспитанию, многие ребята в лихие 90-е годы не сбились с жизненного пути и стали впоследствии руководителями многих спортивных учреждений улуса и республики. В числе них – руководитель Управления спорта и физической культуры МР “Хангаласский улус” Юрий Никифоров:

«Это соревнование проводится с целью не только популяризации спорта, но и с тем, чтобы наши ребята знали историю становления вольной борьбы нашего улуса, что во главе всего, что сейчас есть, стояли преданные своему делу тренеры. Петр Михайлович закалял наш характер, стал для нас вторым отцом. Благодарим всех за возможность проводить такой праздник спорта для юных спортсменов, главного мецената — Немюгюнский хлебозавод, всех тренеров и спортсменов, которые приехали издалека, несмотря на суровые морозы».

Намский район приехал на соревнование в полном составе, и выставил представителей во всех весовых категориях.

Кузьма Сивцев, старший тренер Намского улуса по вольной борьбе среди юношей:

«В этом турнире участвуем уже в третий раз, он дает возможность бороться с сильными соперниками. Отмечу высокий уровень организации турнира и достойные призы для юных спортсменов.  Благодарим всех организаторов и желаем  успехов в их благородном труде».

Вольная борьба, как известно, спорт №1 в республике, отсюда выходят именитые спортсмены мировой арены, любимцы всех жителей республики. Волевой силе юных борцов этого турнира можно только позавидовать, они выступают так же самоотверженно, как и именитые спортсмены на олимпийских коврах. Было все — и слезы поражений, и триумф победы!

Кузьма Петров, воспитанник ДЮСШ №3 г. Якутска:

«Мне 10 лет, я занимаюсь вольной борьбой со 2 класса. В этом соревновании собрались очень сильные соперники, я научился новым приемам. В будущем хочу стать как Виктор Лебедев, он мой главный кумир».

В Хангаласском улусе развитию спорта уделяют пристальное внимание. Открываются новые секции и кружки, активно работает Управление спорта и физической культуры администрации МР «Хангаласский улус». Большой, современный Дворец спорта привлекает молодежь, где по разным видам спорта проходят занятия, проводятся многие соревнования республиканского уровня.

Глава МР «Хангаласский улус» Гаврил Алексеев:

«Вольная борьба – олимпийский вид спорта, и, примечательно, мы в этом виде спорта развиваемся, уделяем большое внимание юным спортсменам. Этот турнир должен стать главным подготовительным этапом на Спортивные Игры народов Республики Саха (Якутия), которые пройдут в Амгинском улусе в следующем году. В улусе успешно действуют федерации по разным видам спорта. Яркие показатели есть в направлении тхэквондо и вольной борьбы. Есть цель улучшать материально-техническую базу спортивных учреждений. Успех наших спортсменов-это заслуга наших почетных тренеров, мы все помним легендарное имя великого тренера Петра Михайловича Каженкина. Похвально, что его славное дело по развитию вольной борьбы в родном улусе продолжается».

В рамках турнира, юные спортсмены, которым предстоит выступить на всероссийских соревнованиях, были поощрены финансовыми сертификатами. Специальный приз в номинации лучший тренер получил Иннокентий Кочкин, тренер ДЮСШ №3 г Якутска. Все победители награждены кубками, медалями и ценными призами.

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Источник: Пресс-служба МР «Хангаласский улус» 
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