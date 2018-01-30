АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-39
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.29
 69.85
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.01.2018, 18:00
Общество
В Хангаласском улусе растет число долгожителей
30.01.2018, 17:50
Столица
Горожане внесли более 9 тысяч предложений по благоустройству
30.01.2018, 17:50
Общество
Скандал
Антон Сафронов засветился на мероприятии UDS Game
30.01.2018, 17:40
Культура & Образование
Юные физики-электронщики состязаются в мастерстве на региональном чемпионате JuniorSkills
30.01.2018, 17:36
Общество
Якутский «призрак», воевавший на Донбассе, находится в российской тюрьме
30.01.2018, 17:28
Культура & Образование
Кюлетской школе присвоено имя учителя-фронтовика
30.01.2018, 17:17
Спорт
Якутские стрелки выиграли в Таиланде золото чемпионата Азии
30.01.2018, 17:06
Происшествия
В Верхневилюйске второклассника, выбежавшего на дорогу, сбила машина
30.01.2018, 16:55
Экология
В Якутии создается Ассоциация природных парков
30.01.2018, 16:43
Культура & Образование
Анонс
1 февраля — «Сказка о рыбаке и рыбке» в постановке Александра Титигирова
30.01.2018, 16:30
Культура & Образование
В «Сосновом бору» начала работу профильная смена
30.01.2018, 16:20
Красота & Здоровье
За 20 лет работы лазерной хирургии глаза удалось вернуть зрение тысячам пациентов
30.01.2018, 16:05
Путешествия
В «СОЧИ ПАРК ОТЕЛЬ» скучно не бывает!
30.01.2018, 15:55
Общество
В Бердигестяхе рабочим, восстанавливающим теплоснабжение поселка, помогают добровольцы
30.01.2018, 15:50
Происшествия
В Хабаровске поймали «гастролера» из Якутии
30.01.2018, 15:40
Республика
Печальные реалии: Усть-Нера рискует весной утонуть в фекалиях
30.01.2018, 15:30
Происшествия
У задержанного на площади Ленина обнаружили наркотики
30.01.2018, 15:23
Общество
Резонанс
Минобщества Якутии: Мужской алгыс в Доме Арчы не носит признаков религиозного культа
30.01.2018, 15:13
Путешествия
Французский велосипедист достиг Полюса холода
30.01.2018, 15:02
Культура & Образование
Фильм об искателях бивней мамонта получил приз кинофестиваля Sundance в США
30.01.2018, 14:52
Происшествия
Ревнивый мужчина оказался на больничной койке
30.01.2018, 14:44
Общество
Покровительница города Якутска
30.01.2018, 14:33
Экономика
АО НК «Туймаада-Нефть»: Все операторы АЗС сдают квалификационный экзамен
30.01.2018, 14:20
Сахалыы
Горнай улууһугар аҕа сылын түмүктүүр тэрээһин ыытылынна
30.01.2018, 14:10
Культура & Образование
В телевизионном ракурсе — якутская эстрада 
30.01.2018, 13:49
Происшествия
Экстра
Дело экс-главы Попова: Якутский горсуд привлек свидетелем министра
30.01.2018, 13:45
Республика
Школьники Хангаласского улуса сразились в КВИЗ
30.01.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Ученые: 80% россиян испытывают дефицит витаминов
30.01.2018, 13:15
Экономика
Глазами эксперта: Безбарьерная среда в аэропорту «Якутск»
30.01.2018, 13:00
Культура & Образование
Видео
Журналист из Австралии снимет документальный фильм о Якутии
30.01.2018, 12:50
Общество
В Якутии безработными числится 7,1% населения
30.01.2018, 12:44
Спорт
Позитив
Стрелки из Якутии на чемпионате Азии завоевали золото
30.01.2018, 12:40
Культура & Образование
О женском украшении «сүрэх» расскажут в НХМ
30.01.2018, 12:30
Спорт
Альпинисты из Италии, планирующие восхождение на Пик Победы, прибыли в природный парк «Момский»
30.01.2018, 12:20
Происшествия
Бывший парень украл у жительницы Вилюйска планшеты
30.01.2018, 12:10
Культура & Образование
Афиша
Репертуар Саха академического театра на февраль
30.01.2018, 12:00
Спорт
Вольная борьба: В Нерюнгри будут разыграны путевки на ЧР-2018
30.01.2018, 11:50
Экология
Оргкомитет Года экологии: цели достигнуты, задачи выполнены
30.01.2018, 11:40
Культура & Образование
Анна Зверева проведет мастер-класс по лоскутному шитью и вышивке
30.01.2018, 11:30
Экономика
Отелем Hilton в Якутске заинтересовались инвесторы из Китая и Сингапура
30.01.2018, 11:20
Экономика
Ежемесячную денежную выплату проиндексируют на 2,5% с 1 февраля
30.01.2018, 11:11
Культура & Образование
Открыт набор абитуриентов в военные ВУЗы России
30.01.2018, 11:00
Происшествия
Схема обмана: зайди по ссылке
30.01.2018, 10:50
Республика
Карантин в школах введен в восьми районах Якутии
30.01.2018, 10:40
Общество
Егор Борисов обсудил с членами Общественной палаты РС(Я) актуальные вопросы деятельности
30.01.2018, 10:30
Экология
Экстра
На границе Якутии и Амурской области произошло землетрясение
30.01.2018, 10:30
Культура & Образование
Анонс
В Якутске пройдет конкурс вокалистов «С песней по жизни»
30.01.2018, 10:20
Экология
Морозы в Якутии отступают
30.01.2018, 10:10
Республика
Новый год — новые цели! Алданцы подвели итоги Года экологии и Года молодежи
30.01.2018, 10:00
Происшествия
Таксист насмерть сбил подростка в Нерюнгри
30.01.2018, 9:50
Происшествия
В селе Бердигестях продолжаются работы по подаче тепла
30.01.2018, 9:40
Происшествия
Прокуратура выбила зарплату работников «Якутлесресурса»
30.01.2018, 9:30
Общество
Назначен руководитель Якутского филиала Почты России
30.01.2018, 9:20
Происшествия
В казенном учреждении выявлена мошенница с липовым дипломом
30.01.2018, 9:10
Культура & Образование
В Якутске состоялся V робототехнический фестиваль «Робофест»
30.01.2018, 9:02
Происшествия
В Чурапче сгорел гараж с 2 авто
30.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Вторник 30 января 2018
30.01.2018, 5:30
Политика
Эксклюзив
Депутату Тумусову устроили травлю на его пресс-конференции
30.01.2018, 1:01
Общество
Сегодня день рождения руководителя, артистки, скульптора и журналиста
29.01.2018, 21:44
Красота & Здоровье
Минздрав информирует о состоянии пострадавших в ДТП на трассе «Вилюй»
29.01.2018, 21:43
Красота & Здоровье
Ребенок из Усть-Неры спасен, младенец из Сунтара пока подключен к аппарату
29.01.2018, 21:36
Экология
Резонанс
Прокуратура разбиралась с публикацией на SakhaLife
29.01.2018, 18:00
Общество
В гостях у славного защитника Ленинграда
29.01.2018, 17:50
Общество
Доноры Якутска смогут получить задержанную компенсацию за сдачу крови в конце недели
29.01.2018, 17:40
Спорт
Оленеводы Якутии встретят команду итальянских альпинистов
29.01.2018, 17:30
Происшествия
Еще одного пострадавшего в крупном ДТП отправили санрейсом из Мирного в Якутск
29.01.2018, 17:24
Республика
Жителей Сахалина, Якутии и Камчатки посчитают в ходе пробной переписи населения
29.01.2018, 17:21
Общество
В Якутии за неделю гриппом и ОРВИ заболели 9 тысяч человек
29.01.2018, 17:17
Общество
30 января предстоят временные ограничения электроснабжения
29.01.2018, 16:56
Республика
План развития Якутии до 2020 года потребует более 16 млрд рублей на инфраструктуру
29.01.2018, 16:43
Общество
«Мы не секта»: Кто и зачем проводит мужской алгыс в Доме Арчы
29.01.2018, 16:37
Экология
Якутск переходит на раздельный сбор мусора 
Архив новостей
Общество
30 января 2018, 18:00
38

В Хангаласском улусе растет число долгожителей

В Хангаласском улусе стало доброй традицией отмечать долгожителей специальным знаком. Знак «Долгожитель Хангаласского улуса» утвержден три года назад. Глава улуса Гаврил Алексеев уделяет большое внимание старшему поколению. Он считает, что поощрение долгожительства играет важную роль в укреплении морально-нравственных ценностей в обществе, в воспитании подрастающего поколения и, в целом, ведении здорового образа жизни. Почетным знаком долгожителя награждаются люди, достигшие 90 и 100 лет. Примечательно, что в улусе растет число долгожителей.  В прошлом году 17 пожилым гражданам вручено Знак долгожителя, а в 2018 году 20 жителей должны отметить почтенный юбилей. 

На днях заместитель главы улуса по социальным вопросам Елена Яковлева вручила Знак долгожителя Хангаласского улуса и сертификат на 50 тысяч рублей ветерану тыла, вдове участника Великой отечественной войны, уроженке с. Тойон Ары Орджоникидзевского района Ноевой Нине Петровне.

Нина Петровна Ноева родилась в 1928 году в с. Тойон Ары Орджоникидзевского района в семье колхозников Соколовой Е.Н. и Юрьева П.Г. Она с 14 лет начала работать в колхозе «Правда» в с. Тойон Ары, где летом наравне со взрослыми, с раннего утра до позднего вечера трудилась на поле, а  зимой — на заготовке дров.

В 1951 году вышла замуж за участника войны Ноева Владимира Егоровича,  водителя совхоза «Булгунняхтахский» и прожила с ним в мире и согласии  28 счастливых лет. Ноевы подняли и дали образование своим семерым детям, которых с раннего детства приучили к сельскому труду. Их дети сейчас добросовестно трудятся в различных отраслях народного хозяйства.   У Нины Павловны 7 детей, 18 внуков и 20 правнуков.

Нина Петровна с 1955 года живет  в с. Булгунняхтах. Она более 20 лет до выхода на пенсию проработала санитаркой в участковой больнице.

Она награждена медалью «За доблестный и самоотверженный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,  в 1997 г. медалью «Маршал Советского Союза К.Г. Жуков», юбилейными медалями к 50 — летию, 60-летию, 65-летию Великой Победы.

«Мы все любим и ценим свою бабушку. Она без дела никогда не сидит, имеет своё подсобное хозяйство, помогает детям воспитывать внуков. Бабушка и сегодня вяжет, шьет. Славятся ее подушки из пуха и перьев. Она до сих пор сама занимается своим огородом. Мы гордимся своей бабушкой. Она для нас всех пример жизнелюбия и сильной воли», — сказала одна из внучек, журналист Оксана Ноева. 

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба МР «Хангаласский улус»
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
28.01.2018, 13:39
Столица
Эксклюзив
Высококультурная отставка из мэрии
28.01.2018, 23:51
Общество
Эксклюзив
На Сунтарском землячестве сорваны маски!
25.01.2018, 22:06
Финансы
Экстра
Назначен руководитель налоговой инспекции Якутии
27.01.2018, 18:20
Политика
Некролог
Скончался известный политический деятель Якутии
24.01.2018, 9:40
Политика
«Кадровая революция» в правительстве Якутии — быть или не быть
25.01.2018, 0:49
Желток
Видео
Эксклюзив
За кулисами: Как за границей снимали новый клип Сахаи
30.01.2018, 5:30
Политика
Эксклюзив
Депутату Тумусову устроили травлю на его пресс-конференции
25.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Четверг 25 января 2018
26.01.2018, 16:09
Происшествия
Экстра
В Якутии в хозяйстве начинающего фермера задохнулись почти все коровы
26.01.2018, 17:32
Происшествия
Экстра
Отправлен в отставку руководитель предприятия. Взятка
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
30.01.2018

АО НК «Туймаада-Нефть»: Все операторы АЗС сдают квалификационный экзамен

Экономика
30.01.2018

Глазами эксперта: Безбарьерная среда в аэропорту «Якутск»

Видео
Культура & Образование
30.01.2018

Журналист из Австралии снимет документальный фильм о Якутии

Происшествия
30.01.2018

Схема обмана: зайди по ссылке

Происшествия
30.01.2018

В селе Бердигестях продолжаются работы по подаче тепла

Резонанс
Экология
29.01.2018

Прокуратура разбиралась с публикацией на SakhaLife

Общество
29.01.2018

В Якутии за неделю гриппом и ОРВИ заболели 9 тысяч человек

Экономика
29.01.2018

Журналистский десант высадился на Жатайской базе эксплуатации флота ЛОРП