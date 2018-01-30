В Хангаласском улусе растет число долгожителей

В Хангаласском улусе стало доброй традицией отмечать долгожителей специальным знаком. Знак «Долгожитель Хангаласского улуса» утвержден три года назад. Глава улуса Гаврил Алексеев уделяет большое внимание старшему поколению. Он считает, что поощрение долгожительства играет важную роль в укреплении морально-нравственных ценностей в обществе, в воспитании подрастающего поколения и, в целом, ведении здорового образа жизни. Почетным знаком долгожителя награждаются люди, достигшие 90 и 100 лет. Примечательно, что в улусе растет число долгожителей. В прошлом году 17 пожилым гражданам вручено Знак долгожителя, а в 2018 году 20 жителей должны отметить почтенный юбилей.

На днях заместитель главы улуса по социальным вопросам Елена Яковлева вручила Знак долгожителя Хангаласского улуса и сертификат на 50 тысяч рублей ветерану тыла, вдове участника Великой отечественной войны, уроженке с. Тойон Ары Орджоникидзевского района Ноевой Нине Петровне.

Нина Петровна Ноева родилась в 1928 году в с. Тойон Ары Орджоникидзевского района в семье колхозников Соколовой Е.Н. и Юрьева П.Г. Она с 14 лет начала работать в колхозе «Правда» в с. Тойон Ары, где летом наравне со взрослыми, с раннего утра до позднего вечера трудилась на поле, а зимой — на заготовке дров.

В 1951 году вышла замуж за участника войны Ноева Владимира Егоровича, водителя совхоза «Булгунняхтахский» и прожила с ним в мире и согласии 28 счастливых лет. Ноевы подняли и дали образование своим семерым детям, которых с раннего детства приучили к сельскому труду. Их дети сейчас добросовестно трудятся в различных отраслях народного хозяйства. У Нины Павловны 7 детей, 18 внуков и 20 правнуков.

Нина Петровна с 1955 года живет в с. Булгунняхтах. Она более 20 лет до выхода на пенсию проработала санитаркой в участковой больнице.

Она награждена медалью «За доблестный и самоотверженный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», в 1997 г. медалью «Маршал Советского Союза К.Г. Жуков», юбилейными медалями к 50 — летию, 60-летию, 65-летию Великой Победы.

«Мы все любим и ценим свою бабушку. Она без дела никогда не сидит, имеет своё подсобное хозяйство, помогает детям воспитывать внуков. Бабушка и сегодня вяжет, шьет. Славятся ее подушки из пуха и перьев. Она до сих пор сама занимается своим огородом. Мы гордимся своей бабушкой. Она для нас всех пример жизнелюбия и сильной воли», — сказала одна из внучек, журналист Оксана Ноева.