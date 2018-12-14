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В Хангаласском улусе прошел республиканский турнир на призы Петра Каженкина

В селе Ой Хангаласского улуса 12-13 декабря организован республиканский турнир по вольной борьбе на призы воспитанников отличника образования Якутии  Петра Михайловича Каженкина. Турнир проводится третий год под координацией Управления по физической культуре и спорту МР «Хангаласский улус». Поддержал спортсменов напутственным словом Глава улуса Гаврил АЛЕКСЕЕВ. Главный  меценат турнира —   «НХЗ group».

Отметим, что с каждым годом повышается уровень организации и масштаб турнира. В этом году на ковер вышли более 87 юношей из 11 муниципальных районов, посёлка Хатассы и города Якутска. Также впервые долина Эркээни принимает юных  борцов из Республики Монголия.

Команда Монголии из 12 спортсменов выступила на дружественном матче. Как отметил тренер сборной Монголии, они приехали, прежде всего с целью понять, в чем же сила и секрет знаменитой школы якутской вольной борьбы. «Не удивительно, что в Якутии такие именитые спортсмены. Сама природа, суровые якутские морозы закаляют ваш характер с детства. Ну, и, конечно же, опыт и мудрость ваших тренеров, таких как Пётр Каженкин дает положительный результат. Благодаря его правильному воспитанию, сегодня спорт поддерживается его учениками. Это очень хороший пример для молодого поколения».

Каждый юный борец имеет героя, на которого равняется. Одним из таких героев, несомненно, является именитый борец Александр КОНТОЕВ. Почетный гость поприветствовал участников республиканского турнира, отметил высокий уровень организации соревнования, подчеркнув роль бизнеса в развитии спорта, ярким примером чему является системная работа  «НХЗ group» в развитии вольной борьбы в республике.

Руководители производственной компании «НХЗ group» уделяют постоянное внимание развитию спорта, в особенности, вольной борьбы, так как сами являются воспитанниками знаменитого тренера. Многие из них становились неоднократными победителями на всероссийских, международных соревнованиях.

«Наш тренер был во всех смыслах разносторонним человеком. Он старался создавать максимально комфортные условия для своих учеников, с этой целью он в спортзале одним из первых в Якутии организовал душевую комнату. Петр Николаевич умел находить общий язык с каждым из нас, закаливал характер, и, главное, воспитал в нас твердую веру в себя. Доброе дело нашего тренера должно развиваться и далее, поэтому мы поддерживаем детей, занимающихся вольной борьбой. Традиция проведения турнира на призы Петра Каженкина продолжится и в будущем», — сказал Артем НЕСТЕРОВ, заместитель генерального директора производственной компании «НХЗ group».

Республиканский турнир выявил сильнейших борцов, которые в дальнейшем будут бороться за честь своего улуса и республики. Победители в 14 весовых категориях, от 28 кг до 69 кг и свыше награждены грамотами и ценными призами.

Источник: А. Шадрина.
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