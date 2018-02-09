В Хангаласском улусе появится скоростной интернет

Жители Хангаласского улуса уже в этом году смогут пользоваться скоростным интернетом благодаря приходу в улус оптоволокна. Это событие стало возможным в итоге слаженной работы муниципального образования и бизнес-сообщества улуса, другими словами муниципально-частного партнерства.

«В конце прошлого года мы подписали соглашение с «Ростелеком», и уже скоро приступим к строительству оптоволоконной линии. А до прихода оптоволоконной линии, наши жители имели доступ к сети Интернет с пропускной способностью не менее 10 Мбит с использованием технологии Wi-Fi, — сказал глава улуса Гаврил АЛЕКСЕЕВ.

В 2017 году были завершены работы по установке земных вышек и введены пункты коллективного доступа к сети Интернет. Благодаря этому муниципальные образования: Тит-Аринский наслег, Мальжагарский 4 наслег, Иситский наслег (с.Нохорой, с.Исит), Мальжагарский 5 наслег, Синский наслег, Мальжагарский 2 наслег (с.Еланка), Тумульский наслег имеют Интернет. Пользователи сети также получили от ГУП «ТЦТР» бесплатный доступ на федеральный портал государственных услуг gosuslugi.ru, республиканский портал государственных и муниципальных услуг «Электронная Якутия», сайт федеральной информационной системы «На Дальний Восток».

«Также мы в прошлом году завершили строительство станций цифрового телевидения и начали вещание 1 мультиплекса цифрового телевидения в селах: Синск, Кытыл-Дюра, Тит-Ары, Октемцы, Булгунняхтах. Благодарю этому жители имеют возможность смотреть более 10 федеральных каналов», — отметил далее глава улуса.