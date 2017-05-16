В Хангаласском улусе охотники добыли краснокнижных птиц  

12 мая 2017 года Министерством охраны природы РС(Я) и Управлением Росгвардии по РС(Я) совершен вертолетный облет по территориям Олекминского и Хангаласского районов с целью пресечения нарушений правил охоты. В ходе рейда в Хангаласском районе на острове реки Лена выявлен факт незаконной охоты на 11 особей гусей-гуменников (предположительно занесённых в Красную книгу Якутии), 11 особей самок уток и 1 особи чирка-клоктуна, занесенного в Красную книгу России. Принадлежность гусей-гуменников к видам, занесенным в Красную книгу РС(Я), выявит экспертиза.

По предварительным итогам ущерб животному миру республики составил 69 000 рублей. В рейде принимали участие сотрудники Охотуправления Минприроды РС(Я), отдела ЦЛРР, ОЛРР по г. Якутск, ОМОН Управления Росгвардии по РС(Я).

Минприроды Якутии предупреждает о том, что в период весенней миграции водоплавающих птиц будут продолжены рейдовые мероприятия.