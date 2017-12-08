В Хангаласском улусе Декада инвалидов завершается  Фестивалем творчества

8 декабря Фестивалем творчества и прикладного искусства завершаются дни, посвященные Декаде инвалидов в Хангаласском улусе.

В этот день подводятся итоги уходящего года, намечаются планы на новый год. Отметим, что у Хангаласской улусной организации инвалидов уходящий год принес немало достижений и успехов. В Обществе инвалидов состоят около двух тысяч человек, которые благодаря созданию в 1991 году своей организации, стали жить полной, насыщенной жизнью. Бессменным руководителем Общества является Татьяна Гаврильевна Харлампьева, ветеран труда, отличник социальной службы, почетный гражданин г. Покровск.

— У нас во всех наслегах работают первичные организации, поэтому охватываем большое количество инвалидов. Мы помогаем каждому человеку найти свое призвание, раскрыть талант. Ведь не бывает человека без способностей. Проводим мастер-классы по кройке и шитья, столярному делу. Помогаем заниматься спортом. Таким образом, мы открыли много новых талантливых людей, которые нашли себя и уже не живут в четырех стенах. В этом году мы организовали республиканское соревнование «Вместе дружная семья», где приняли участие спортсмены из многих улусов. В эти дни в рамках декады инвалидов также прошли спортивные соревнования. На этот раз приехали люди с ограниченными возможностями здоровья из четырех улусов. Мы также много ездим на различные соревнования и фестивали, в том числе за пределы республики. Во всех наших работах, выездах постоянную помощь оказывает наша улусная администрация, — рассказывает Татьяна Гаврильевна.

Общество инвалидов в рамках Декады оказало благотворительную помощь детям из малообеспеченных семей. Председатель Общества благодарит предпринимателей улуса, которые постоянно оказывают спонсорскую помощь. Общество инвалидов имеет свое здание, где желающие проводят свое время с большой пользой. Отметим, что благодаря Татьяне Гаврильевне многие инвалиды обрели новую жизнь.

«За более 25 лет нашей работы сделано много полезных и добрых дел. Предстоит сделать еще немало новых начинаний, чтобы привлечь людей в ряды нашего Общества. Здесь каждый найдет понимание и сочувствие, получит дельный совет и реальную помощь в решении трудных жизненных ситуаций», — говорит чуткий человек Татьяна Гаврильевна.