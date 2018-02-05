В Хангаласском улусе активно ведутся строительные работы

Одним из приоритетных направлений работы администрации Хангаласского улуса является строительство, как социальных объектов, так и жилых домов.

В прошлом году были введены в эксплуатацию Дом детского творчества в городе Покровск, детский сад на 25 мест в селе Едяй. Сразу в трех населенных пунктах: Улахан Аан, Едяй и Уулаах Аан сданы 4-х квартирные жилые дома для молодых специалистов. Завершено строительство многофункционального центра культуры в селе Булгунняхтах.

«Ведется строительство крупного объекта — средней общеобразовательной школы №3 в Покровске. Школа строится в рамках инвестиционной программы. В прошлом году по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» были расселены 14 аварийных домов, из них в Покровске — 12 домов, в Качикатском наслеге — 1 дом, в Мохсоголлохе — 1 дом. Завершено строительство многоквартирных домов в г. Покровске и в с. Качикатцы», — рассказал глава Хангаласского улуса Гаврил АЛЕКСЕЕВ.

В улусе также активно ведется строительство частных домов. 18 семей получили займы под стройку. 23 молодые семьи получили сертификаты на социальную выплату для приобретения или строительства жилья.

«По состоянию на январь 2018 года в улусе введено 205 индивидуальных жилых домов с общей площадью 10372 кв.м., что составляет 101 % от плана», — заключил глава улуса.