В Хангаласском районе вручили награды активным добровольцам

12 декабря в Покровске состоялось торжественное мероприятие — чествование активных добровольцев Хангаласского района в связи с юбилейной датой ВДПО — 125-летие Российского пожарного общества.

Надо отметить, что активность жителей и организаций Хангаласского района в области профилактики пожаров значительно возросла. Но больше всех профилактическую работу ведут образовательные организации: детские сады и школы.

На торжественном мероприятии награды ВДПО были вручены ветерану ВДПО Макееву Александру Михайловичу, главе МР «Хангаласский район» Алексееву Гаврилу Юрьевичу. Почетной грамотой были отмечены труды организаций сотрудничающих с ВДПО.

Глава Хангаласского района отметил увеличение количества профилактических мероприятий против пожаров, проводимых ВДПО совместно с другими организациями – ГОГПС, лесничеством, образовательными организациями, садоводческих товариществ, и поручил организациям района продолжать сотрудничать с ВДПО.

Завершилось мероприятие пожеланием всем жителям района безопасной зоны жизнедеятельности, а организациям — плодотворной работы и процветания! И с наступающим Новым годом!