В Хангаласском районе примерно в одно и то же время в разных ДТП погибли двое

20 августа, около 16 часов 36-летний водитель трактора МТЗ-82 без государственного регистрационного знака на ул. Иванова с.Улах-Ан совершил наезд на велосипедиста. В результате наезда 59-летний велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия.

Из пояснения водителя трактора следует, что навстречу ему параллельно двигался ранее знакомый гражданин на велосипеде. Пожилой мужчина взмахом руки поприветствовал тракториста и, как оказалось, именно в этот момент, не удержав равновесие, упал под колесо прицепа. Водитель трактора заметил случившееся, посмотрев в зеркало заднего вида, сразу остановился, затем вызвал скорую помощь. Но, увы, помочь мужчине они уже не смогли.

В ходе проверки выяснилось, что у водителя не было прав на управление трактором.

Примерно в это же время, 20 августа, около 16 часов, возле с. Ой произошло опрокидывание автомобиля. 27-летний водитель автомашины «Тойота Ипсум», следуя со стороны г. Якутска в сторону г. Покровск, совершая обгон, не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель «Тойота Ипсум» от полученных травм скончался на месте происшествия.

В момент аварии в машине он находился один. Водительского удостоверения не имел. За текущий год к административной ответственности не привлекался.

Транспортное средство «Тойота Ипсум» принадлежит матери погибшего. По свидетельству очевидцев, автомашина «Тойота Ипсум» ехала на большой скорости, обгоняя попутный транспорт.

По фактам двух автоаварий ведутся следственные мероприятия.