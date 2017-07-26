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Происшествия
26 июля 2017, 12:20
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В Хангаласском районе оштрафованы главы наслегов

Главы Октемцев и Техтюра должны заплатить по 5000 рублей за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Прокуратура Хангаласского района провела выездную проверку соблюдения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан» администрациями МО «Техтюрский наслег», МО «Октемский наслег» обращения граждан в установленном порядке не рассмотрены и письменные ответы о результатах их рассмотрения заявителям не направлены.

Прокуратура района возбудила в связи с этим в отношении глав муниципальных образований дела об административном правонарушении, предусмотренные ст.5.59 КоАП РФ (нарушения порядка рассмотрения обращений граждан).

По результатам их рассмотрения, главы признаны виновными в совершении административных правонарушений с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 000 рублей каждому.

По результатам рассмотрения представления прокуратуры нарушения прав граждан устранены, виновные должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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