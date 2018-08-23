В Хангалассе представлена историческая монография «Ысыах Тыгына»

В Покровске состоялась долгожданная презентация книги-монографии доктора исторических наук Андриана БОРИСОВА «Ысыах Тыгына». В презентации приняли активное участие земляки, учёные, молодёжь улуса вне зависимости от национальности, социального положения и партийной принадлежности. Автор А. Борисов поделился воспоминаниями о создании книги, о работе над ней. Аксакалы Хангаласского улуса высказали свое мнение, что издревле народ саха имел своего одного предводителя, главу и призвали принять активное участие на осенних выборах и доказать, что народ Республики Саха выбирает настоящего лидера и патриота. Также присутствовавшие высказали тёплые слова благодарности автору книги Андриану Афанасьевичу и главе улуса Гаврилу Юрьевичу за финансовую поддержку в издании книги.

В данной книге описываются жизнь легендарного правителя якутов Тыгына, история родного края, судьбы людей, живших столетия назад. Это научно-популярное повествование, написанное очень просто и доходчиво, но основанное на архивных документах, научных исследования и которое может стать отличным подарком для родных и близких!

