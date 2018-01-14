В Хангалассе и Олекминске в ДТП пострадали дети

11 января около 4 часов дня в дежурную часть ОМВД России по Хангаласскому району поступило телефонное сообщение о том, что на на 36 км автомобильной дороги УМНАС произошло ДТП с пострадавшими.

В ходе проверки информации было установлено, что 59-летний водитель автомобиля «Тойота Таун Айс Ноах» не выдержал безопасную дистанцию до впереди следовавшего грузовика и совершил с ним столкновение. После ДТП водитель большегруза, не остановившись, продолжил движение. Транспортные средства следовали в сторону города Якутска.



В результате автоаварии различные травмы получили пассажиры микроавтобуса, одна из которых 13-летняя девочка. По характеру полученных травм пострадавшие были помещены на стационарное лечение. Благодаря ремням и подушкам безопасности летального исхода в серьезном ДТП удалось избежать.

Сотрудниками ГИБДД сразу же был установлен и задержан водитель автомобиля «Хово». Мужчина пояснил, что во время следования на подъеме почувствовал толчок, но, ничего не обнаружив через зеркала бокового и заднего вида, продолжил движение.

В ходе разбирательств выяснилось, что пострадавшие следовали в Якутск на такси, водитель которого имел при себе все соответствующие документы, требуемые на осуществление междугородних пассажирских перевозок. Причину происшествия он пояснил тем, что не заметил движущийся большегруз из-за тумана и клубов дыма выхлопных газов. Водители в момент ДТП были трезвы. В тот день температура воздуха в Хангаласском районе опускалась до -45 градусов.

Еще один случай, в котором пострадал несовершеннолетний, был зарегистрирован в г. Олекминск: водитель автомобиля «Тойота Корона» совершил наезд на 10-летнего мальчика, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От удара ребенок сперва упал на капот, затем — на землю. Со слов очевидцев происшествия иномарка, подъезжая к «пешеходке», не снижала скорость. После ДТП водитель отвез ребенка в больницу и уехал в неизвестном направлении.

Спустя пару часов он был задержан инспекторами ДПС. Автомобилист пояснил, что уехал, убедившись в отсутствии переломов у ребенка.

В отношении водителя составлены административные материалы за не предоставление преимущества пешеходу и оставление места ДТП. Кроме того, ему придется ответить за причинение легкого вреда здоровью человека.

В условиях ограниченной видимости водителям следует соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию. Если из-за тумана или дыма полностью закрыт обзор дороги сбросьте скорость транспортного средства и примите меры к его остановке. Подъезжая к пешеходным переходам, не забывайте сбавлять скорость! Пешеходам, в свою очередь, необходимо переходить дорогу только после того, как транспортные средства остановились и уступают Вам дорогу на каждой полосе движения.