В Якутии создана современная образцовая конебаза «Дьеьегей»

«Как я рад, что на моей исконно родной земле заработал конезавод, да еще какой! Такого размаха я и представить себе не мог! Кругом новая техника, коневоды живут в новых домах, круглосуточно есть тепло и свет от солнечной панели!» — не скрывает восхищения коренной житель Маалтаны, ветеран труда, пенсионер Ким Ананьевич Никифоров.

Прав ветеран. В сельском хозяйстве такого масштабного развития за такой короткий период времени вряд ли где можно найти. За три неполных года современная образцовая конебаза «Дьеьегей» количество голов приумножила от 70 до 1050. Такой показатель говорит сам за себя. В плане до 2024 года довести до 2 тысяч голов. Задача новому хозяйству вполне по силам.

А все началось с Дальневосточного гектара. Бизнесмен Вячеслав Нестеров всегда планировал заняться разведением лошадей. Мечта с детства. У якутов есть понятие «сылгы куттаах саха ыччата», то есть человек близкий к традиционному укладу жизни, к живой природе и, конечно, лошадям.

«Я с детства люблю лошадей. Наверное, это у нас в крови. Вначале, как многие, завел табун лошадей для семьи. Для организации хозяйства мешало отсутствие необходимой земли. Но с реализацией Дальневосточного гектара появилась реальная возможность для организации базы конезавода. Совместное сотрудничество бизнеса и муниципального образования позволило создать и развить хозяйство», — отметил учредитель образцового хозяйства Вячеслав Нестеров.

Вместе с созданием хозяйства, он создал 18 рабочих мест. Каждый работник выполняет четкие функциональные обязанности. В налаженном хозяйстве и быту работают коневоды, трактористы, водители, операторы котельной, ветеринар и разнорабочие.

Ветеран Ион Владимиров

Для работников созданы максимально комфортные условия. В таежной тайге, где нет электричества, круглый год теплом и светом обеспечивает альтернативная энергетика, теплом обеспечивает современная котельная.

Электрик Станислав Степанов

Имеется спутниковая связь, телевидение, вещающее более 100 каналов. Построены и отреставрированы 5 объектов.

«Я коневод с большим стажем работы. До организации новой конебазы здесь кроме одного старого домика для конюха ничего не было. Хозяйство находилось в удручающем состоянии. С конца 2015 года начались крупные преобразования. Молодые, толковые ребята начали свое дело с создания условий для проживания и труда. Я очень рад, что работаю здесь. Помню, как в лютый мороз приходил с пастбищ в промерзлый домик, топил печку, готовил ужин, пытался отогреться. Ведь жизнь у коневода очень сложная. Не каждый выдерживает. А сейчас совершенно другая жизнь! Прихожу с работы в теплый чистый дом, на готовую еду. До того приятно. Особенно зимой. Кормят нас очень хорошо, всем обеспечивают. Заработная плата для сельской местности хорошая, в срок получаем. Вот начал помогать своим детям. После месяца работы в тайге ездим в поселок отдыхать и повидаться с родными», — рассказал ветеран-коневод Виктор Романов.

Ветеран-коневод Виктор Романов

К слову, в 2016 году ему присвоено заслуженное звание отличника сельского хозяйства республика, чему опытный коневод безмерно рад и благодарит руководство конебазы.

«Хочу в целом поднять статус коневода», — поделился с целью руководитель конебазы.

И для этого он прикладывает максимум усилий. За ним потянулись молодые люди со всех уголков республики, которые с удовольствием работают, набираются опыта. В хозяйстве строго придерживаются здорового образа жизни, соблюдается чистота и порядок. Гостям кажется, что они отучились в каком-нибудь санатории. До того здесь комфортно, уютно и сытно.

«Для коневода большое значение имеет качество корма. Мы начали работу в этом направлении, налаживаем работу по созданию кормопроизводства. Будем сеять овес, зерновые культуры. В настоящее время горячая пора по заготовке сена. Труд людей у нас полностью механизирован. Мы имеем 20 единиц техники, в том числе импортных. Например, с одной пашни мы должны заготавливать 400 тонн сена», — поделился с планами работы Вячеслав Нестеров.

Есть особенная методика при разведении лошадей. Если в других хозяйствах на мясо идет годовалый жеребенок (убаьа), то у «Дьеьегей» -двухлетний, по-якутски называется «тый».

«Наша торговая марка так и называется — «тый этэ», — говорит рачительный хозяин. Конечно, дело намного хлопотное и затратное, но оно того стоит. Для содержания жеребят, как выразился руководитель, надо создать для них «детский сад». Это значит их надо содержать в специально отведенной изгороди и по мере их «взросления» выводить на вторую более большую изгородь, затем на третью. Таким образом построили изгородь в три ряда протяженностью 53 км. Проделана, конечно, огромная работа. Данную методику работы хвалят опытные коневоды. «Некоторые хозяйства, чтобы быстрее получить прибыль забивают годовалых жеребят, отсюда и убыль количества голов идет. А надо сохранять молодняк, чтобы получить приплод», — заметил Виктор Романов.

Вячеслав Нестеров свое хозяйство начал не с пустого места, именно на этой базе раньше при СССР гремела на всю республику конебаза, работавшая под руководством Николая Николаевича Ефимова, знатного коневода. Перед тем, как начать хозяйство, начинающие коневоды изучили его методику ведения хозяйства. Для Вячеслава Анатольевича настольной книгой стало издание о его деятельности опытнейшего коневода. С сыном Николая Ефимова с Николаем Николаевичем Ефимовым, главой села Техтюр, нашли общий язык.

Поддерживает успешное начинание молодых фермеров глава Хангаласского улуса Гаврил Алексеев: «Настоящая конебаза во всех отношениях является образцовой и примером муниципально-частного партнерства. Кроме разведения лошадей, будут проводиться работы по мелиорации, выращиванию многолетних посевных, сенозаготовки, племенной работы, по производству и сбыту продукции. При такой масштабной материально-технической базе, стоящие перед ними задачи они выполнят. В будущем хозяйство будет только расти и развиваться. Мы радуемся и гордимся проделанной работой».

Молодое хозяйство громко о себе заявило, за столь короткий период, без вложения со стороны государственного бюджета, построив уникальную в своем роде образцовую конебазу. Впереди планов и задач еще больше. И они по плечу молодым амбициозным руководителям большого хозяйства.