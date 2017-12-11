В Хамагаттинском наслеге подвели итоги Года отца

Понимая, значимость проведения II съезда отцов Республики Саха (Якутия), все 34 района выборочно в своих наслегах объявили 2017 год Годом отца.

МО «Хамагаттинский наслег» Намского улуса тоже объявил 2017 год — Годом отца и первым в республике подвел итоги уходящего Года отца.

Церемония закрытия Года отца состоялась 06 декабря 2017 г. в селе Крест-Кытыл. На мероприятии присутствовали приглашенные гости: Айхал Иванович Габышев — председатель Общественной организации «Лига отцов Якутии», Инна Иннокентьевна Сивцева — первый заместитель главы Администрации МР «Намский район».

Мероприятие прошло в центре досуга «Түһүлгэ», в нем приняли участие 96 человек, 5 микрорайонов (түөлбэ) «Сайдам», «Арыы-Тиит», «Үрдэл», «Хардыы», «Кириэс-Кытыл».

Ключевым событием закрытия Года отца в Хамагаттинском наслеге стала церемония награждения граждан внёсших большой вклад в социально-экономическое развитие наслега в Год отца. Участников и гостей мероприятия поздравил Айхал Габышев и вручил высшую награду организации «Лига отцов Якутии» отличившимся отцам, медаль «за вклад в повышение статуса отца и укрепление института семьи».

По итогам Года отца лучшим отцом МО «Хамагаттинский наслег» стал Ариан Васильевич Колпашников.

Председатель совета отцов «Эркин» Руслан Афанасьевич Захаров отчитался перед собравшимися о проделанной работе в Год отца.

Между микрорайонами (түөлбэ) прошли следующие соревнования:

Строгание рыбы, 1 место занял Сивцев Василий микрорайон «Хардыы»; Ловля рыбы на удочку, 1 место занял Ариан Харатаала, микрорайон «Арыы-Тиит»; «Моҕус күрэҕэ», 1 место занял Андрей Охлопков, микрорайон «Кириэс-Кытыл» «Ойбонтон уулааhын», 1 место занял Назаров Афанасий, микрорайон «Сайдам»; «Туомту баайыы», 1 место занял Васильев Айсен, микрорайон «Сайдам».

Большинство участников мероприятия были в национальных костюмах, микрорайоны украсили столы блюдами якутской кухни для участников мероприятия, а также представили выставку «Байанай» посвященную охоте и рыбалке.

В ходе мероприятий собравшиеся поделились наработанным опытом и рассказали о тех проектах, что были проведены в течение года.