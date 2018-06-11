В ГУП «РЦТИ» прошли обыски

«Республиканский центр технического учета и технической инвентаризации» в прямом подчинении у министерства имущественных и земельных отношений республики.

10 июня в офисе предприятия прошли обыски и изъятие документов, сообщает News.Ykt.Ru.

Организация учреждена в 2005 году для создания единой республиканской системы технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства. «РЦТИ» предоставляетт услуги, связанные с инвентаризацией жилых и нежилых зданий, производством кадастровых работ, разработкой генеральных планов населенных пунктов, выдает заключение о ветхих и аварийных объектах.