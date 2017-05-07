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7 мая 2017, 10:31
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В Губинском округе Якутска чествовали ветеранов Великой Отечественной войны

В уютном банкетном зале Саха цирка состоялось торжественное чествование участников войны и ветеранов тыла Губинского округа.

Открытие торжества по праву было предоставлено главе Управления Губинского округа Любови Саввиной, свое выступление она начала со слов благодарности ветеранам за их подвиг и героизм, проявленный во время войны и за постоянный личный пример в наши дни. В праздничной, теплой атмосфере общественность округа чествовала участников войны: Николая Аргунова, Егора Аргылова, Василия Александрова, Владимира Андреева, Петра Конкина, Афанасия Мекюрдянова, Семена Жиркова, Раису Федорову, Егора Маркова, Сергея Прихожан, Афанасия Данилова, Романа Николаева, Петра Карсанаева.

Искренние слова благодарности и признательности ветеранам в своих поздравлениях выразили Анатолий Генеров, председатель Совета ветеранов МВД и помощник народного депутата Государственного Собрания (Ил Түмэн) РС (Я) Игоря Никитина, депутат Якутской городской Думы Анатолий Кырджагасов, председатель Совета ветеранов Губинского округа Надежда Баишева, председатель Совета предпринимателей Губинского округа Нина Барашкова, от Молодежного совета ветеранов поздравили Галина Матюшина и Дарина Герасимова.

Приятным сюрпризом стало поздравление социального партнера «Ту Гис», от имени компании поздравил ветеранов заместитель директора по работе с клиентами Андрей Медведев и подарил ветеранам праздничные торты и цветы.

Лица ветеранов сияли от улыбок и умиления с каждым выступлением юных артистов, каждое музыкальное поздравление имело свою изюминку, праздничный концерт порадовал новыми интересными постановками на военную тему, выступления были подобраны не случайно, все выступающие это победители окружных и городских конкурсов, которые состоялись в округе в рамках подготовки к празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Управление Губинского округа выражает благодарность директору банкетного зала Ольге Сивцевой за гостеприимство и поддержку ветеранов, участникам прекрасного концерта особая признательность — это вокальному ансамблю детского сада №26 «Кустук», учащимся 4 «а» класса СОШ №21, хору детей и родителей детского сада №77 «Сказка», хору  СОШ №21,  лучшим  чтецам Глебу Шульгину, ученику 2 «а» класса СОШ №33, Жене Сотникову, ученику 4 «б» класса СОШ №21  и Кате Адамчук, ученице 10 «а» класса СОШ №21, юному музыканту Амиру Кодирову,  СОШ №33,  профессионалам вокального искусства Ольге Голдобиной и Светлане Степановой,  которые принесли много радости ветеранам и всем гостям.

Благодарим Совет предпринимателей Губинского округа за организацию подарочных наборов для участников Великой Отечественной войны и ветеранов тыла, которые безусловно внесли частичку тепла и заботы каждому ветерану. Также выражаем благодарность активистам «Молодой Гвардии» и членам Молодежного совета Губинского округа за организационную поддержку торжественного мероприятия.

Управление Губинского округа и общественность поздравляют дорогих ветеранов с Днем Победы, желают крепкого здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой. Низкий вам поклон, дорогие ветераны!

 

 

 

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Источник: Управление Губинского округа.
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