В Губинском округе продолжаются работы по уборке снега и наледи

Аномально снежный апрель внес коррективы в работу отдела благоустройства коммунальных служб. Со сложившимися погодными условиями на территории округа в усиленном режиме производится работа по вывозу снега и наледи, зимние субботники в Губинском округе продолжаются.

В первую очередь очищаются основные дороги, мостовые переходы. Особое внимание уделяется очистке остановочных павильонов, пешеходных переходов, подъездов к больницам, поликлиникам и другим социальным и образовательным учреждениям, проводятся антигололедные мероприятия.

В рамках трехмесячника по санитарной очистке на сегодняшний день вывезено более 10 000 м3 кубов снега, 400 м3 наледи.