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В Губинском округе появится двор с комплексным благоустройством

Уже в июле в Якутске начнется реализация приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской среды». Предполагается, что в течении 6 лет при поддержке федерального и регионального бюджетов будут благоустроены дворовые территории практически всех многоквартирных жилых домов, а также появятся современные скверы, бульвары и набережные.

В этом году на создание комфортной среды городу Якутску, как столице региона, выделено 141 млн. рублей. Дополнительные средства также предусмотрены в городском бюджете.

Дворы будут благоустроены по ранжированному адресному перечню, составленному Общественной комиссией конкурса. В первую очередь реализуются проекты, получившие наибольшее количество баллов по итогам конкурсного отбора. По предварительным данным,в этом году будет отремонтирована 21 дворовая территория.

Согласно федеральному законодательству,в большинстве из них будет выполнен минимальный перечень работ, куда входит асфальтирование придомовых проездов, устройство водоотводных лотков, оборудование наружного дворового освещения, установка скамеек и урн. Дополнительные работы, то есть строительство автостоянки, детских и спортивных площадок, будут проведены во дворах с комплексным благоустройством. Это те многоквартирные дома, которые вошли в региональную программу капитального ремонта в текущем году или имеют дополнительные источники финансирования в рамках других проектов, например, конкурса народных инициатив «Народный бюджет».

В списке дворов с комплексным благоустройством обозначена территория 3 и 4 корпусов 202 микрорайона. Жители домов рассказывают, что принять участие в проекте их побудил ряд проблем,и при разработке проекта они предложили обустроить во дворе зону для посадки деревьев,отремонтировать проезжую часть, а также обновить детскую площадку и построить площадку для занятий спортом.

«Я живу в этом доме с самого его ввода, уже больше 30 лет. Раньше он стоял практически на берегу реки, где мы даже рыбу ловили. Сейчас вся территория застроена и заасфальтирована, здесь не растут деревья и цветы. Из-за этого везде пыль, которая попадает в квартиры даже с закрытыми окнами. Думаю, что это главная проблема не только нашего двора, но и всего 202 микрорайона. Нужно, чтобы сюда завезли землю и сделали зону для посадки деревьев и других зеленых насаждений», — делится житель 4 корпуса Лев ГРИГОРЬЕВ.

«Я мать двоих детей и больше всего хочу детскую и спортивную площадки. Если младший ребенок еще может поиграть в старой детской площадке, то старшему идти некуда. Моя дочь-подросток мечтает об уличных тренажерах. Мне кажется, этому обрадовались бы многие. Например, в нашем доме проживает мастер спорта по восточным единоборствам, и она хочет проводить для нас занятия», — рассказывает жительница корпуса Мария ГЕОРГИЕВА.

Жильцы дома также отмечают, что одной из острейших проблем является автотранспорт, который проезжает буквально при выходе из подъезда. Чтобы хоть как-то обезопасить пешеходов, тем более детей, они предлагают установить знаки ограничения скорости и смонтировать «лежачих полицейских».

Учтя все пожелания жителей 3 и 4 корпусов, проект двора был разработан архитектурным бюро «Эйгэ».Его концепция включает расширение проезжей части, увеличение количества стояночных мест, обустройство детской и воркаут площадок, зеленую зону для отдыха со скамейками и урнами.

Подрядная организация в ближайшее время приступит к ремонтным работам, и современный двор со всеми удобствами появится здесь осенью текущего года. Жильцы домов, в свою очередь, готовы принять в этом трудовое участие и вести строгий контроль над реализацией проекта.

«Мы хотим поблагодарить управляющую компанию «ЖКХ Губинский», которая мотивировала нас на участие в проекте. Они помогли нам со сбором документов, подписей и сделали первый вариант проекта, который потом доработали в Управлении архитектуры и градостроительной политики Окружной администрации», — говорят жильцы.

 

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Источник: Департамент по связям с общественностью, взаимодействию со СМИ, внешним и межрегиональным связям ОА г. Якутска
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