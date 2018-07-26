В Губинском округе открылась площадка для выгула собак

25 июля в Губинском округе состоялось долгожданное открытие внутриквартальной специализированной площадки для выгула и дрессировки собак, за домом улицы Дзержинского 12/3.

В торжественной церемонии открытия приняли участие и.о.руководителя Управы Губинского округа Гулжан Абдикеримовна Огонерова, генеральный директор УК «ЖКХ Губинский» Владислав Михайлович Дмитриев, председатель Совета многодетных семей Губинского округа Любовь Константиновна Стручкова, собаководы, жители округа и, конечно, их питомцы.

После традиционной перерезания красной ленты, сообщество собаководов «Урок доброты», продемонстрировали таланты своих питомцев для собравшихся гостей.

Теперь в округе есть место, где можно видеться по вечерам, общаться, обмениваться опытом и заниматься обучением своих питомцев.

Площадка оборудована специальными прогулочными дорожками, снарядами для дрессировки. Также на ней установлены скамейки для отдыха, урны для сбора мусора и экскрементов животных, а выполненное ограждение не позволит собакам самостоятельно покинуть данную территорию.

Каждый владелец собаки, находясь на территории площадки должен убирать за своей собакой, ведь законодательством определено, что владельцы домашних животных должны обязательно следить за своими питомцами, а также производить сбор и утилизацию их отходов жизнедеятельности.

Очень надеемся, что площадка понравится владельцам и их питомцам, и они будут не только гулять на ней, но и беречь ее!