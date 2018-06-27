В Губинском округе появился отряд мам особого назначения

Отряд мам особого назначения, именно такой девиз выбрала команда женского совета Губинского округа для участия в городском фестивале женщин долины Туймаада – 2018. Действительно, молодые, красивые, деятельные, эти девушки успевают все – растить детей, ухаживать за домом, работать, шить, петь, активно участвовать в общественной жизни города и республики. Причем многие из них многодетные мамочки, как, к примеру, председатель Совета многодетных семей Якутска, любящая и любимая мама пяти прекрасных девочек Любовь Стручкова, мама четырех малышей, активистка, спортсменка Виктория Лонгинова.

В Год добровольца и новаторства хочется чего-то необычного, креативного, но в то же время традиционного. Огонь и вода, как две стихии, необходимые для жизни на планете были определяющими в стиле и подаче команды. В этих цветах были сшиты туники и галстуки девушек, которые прекрасно гармонировали с якутскими национальными украшениями из серебра. Также, в бело-голубом цвете был оформлен выставочный стол, где все блюда размещались в редкостной красоты сервизе фирмы «Гжель».

Благородство и природная сила помогли команде Губинского округа достойно выступить на конкурсе блюд, в спортивной эстафете «Веселые старты», выставке прикладного искусства и «Битве хоров». Истинным украшением этапа «Молодая семья» стала интернациональная семейная пара музыкантов Светланы и Валентина Парфёновых с сыном Максимилианом. Этот конкурс стал для них первым опытом участия в больших мероприятиях.

Управление Губинского округа выражает искреннюю благодарность народному депутату Государственного собрания Ил Тумэн, генеральному директору АО «Саханефтегазсбыт» Игорю Юрьевичу Никитину, депутату Якутской городской думы, председателю Общественного совета Губинского округа Кырджагасову Анатолию Андреевичу за поддержку, председателю Женского Совета Ольге Голдобиной за активную деятельность, высокую организационную подготовку актива команды