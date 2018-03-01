В ГТОиБ состоится закрытие Международного музыкального фестиваля «Евразия. Диалог. Классика»

2 марта в 18-30 в Государственном театре оперы и балета РС (Я) состоится закрытие Международного музыкального фестиваля «Евразия.Диалог.Классика», Гала концерт с участием симфоничкского оркестра ГТОиБ и ВШМ РС (Я), хоровых коллективов г. Якутска, солисты – Евгений Михайлов (фортепиано), г. Москва, Cho Yun Jeong (сопрано), Республика Корея.

Программа фестиваля включает в себя концерты с участием артистов из Республики Корея, хоровых коллективов республики и г. Якутска, концерт педагогов Высшей школы музыки, мастер-классы педагогов образовательного центра «Башмет центр», Творческих мастерских МОЛОТ (г. Москва) конкурс, спектакль.

Художественный руководитель фестиваля Но Тэ Чол, профессор, дирижер, проректор по международным связям ВШМ РС(Я).