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Общество
30 августа 2018, 18:13
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В ГРЭС-2 прошли пожарно-тактические учения

В соответствии с Планом профессиональной подготовки Якутского пожарно-спасательного гарнизона на 2018 г. в г. Якутске проведены пожарно-тактические учения на объектах энергетики, а именно на территории Якутской ГРЭС-2.

В ходе учений изучается пожарно-тактическая характеристика объекта (размеры объекта, планировка, строительные конструкции, наличие и работоспособность систем пожарной автоматики), наличие и  исправность системы наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты и водоемы), а так же состояние подъездов и проездов к объекту.

По легенде учений, условно в результате удара молнии произошло возгорание дизельного топлива в резервуаре, объёмом 10 тыс. кубических метров. Данный резервуар является составляющей частью склада дизельного топлива Якутской ГРЭС -2, предназначенный для непрерывной работы станции.

Техника и личный состав Якутского пожарно-спасательного гарнизона привлекалась на учения по повышенному рангу № 3. Всего в учениях было задействовано: 19 единиц техники и более 65 человек личного состава. Были созданы участки по тушению условного пожара, развернут оперативный штаб пожаротушения.

На учениях отработаны действия персонала объекта, который задействовал штатную систему пожаротушения и охлаждения горящего и соседнего резервуара и действия подразделения Якутского пожарно-спасательного гарнизона, по охлаждению горящего и соседнего резервуара, подготовка к пенной атаке и тушению условного пожара.

Со слов начальника службы пожаротушения Федерального государственного казенного учреждения «5-й Отряд федеральной противопожарной службы по РС (Я)» подполковника внутренней службы Александра Федорова, в ходе пожарно-тактических учений взаимодействующие службы действовали согласно регламенту, все вопросы были отработаны в полном объеме.

Персонал объекта и личный состав гарнизона с поставленной задачей справился, условный пожар был ликвидирован, оценка удовлетворительно.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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