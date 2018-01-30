В гостях у славного защитника Ленинграда

В преддверии дня Воинской Славы России-Дня полного освобождения города Ленинграда от блокады, руководитель Управления социальной защиты г.Якутска Семен Иванович Матвеев посетил участника обороны Ленинграда Березина Прокопия Прокопьевича на дому.

Прокопий Прокопьевич Березин попал на войну, едва окончив Якутский речной техникум. Он принимал участие в освобождении Ленинграда и советско-японской войне, за боевые заслуги был награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», а позже – орденами Отечественной войны II степени и За заслуги перед Отечеством II степени. Но больше всего капитан-лейтенант военно-морского флота Прокопий Березин гордится медалью «За оборону Ленинграда», как и тем, что участвовал в освобождении города на Неве.

В марте 1942 окончил речной техникум – нынешнее речное училище. Когда ему вручали повестку, попросил только, чтобы направили служить в морской флот. Сначала его отправили на остров Русский – там были военные школы Тихоокеанского флота. Военную школу Прокопий окончил досрочно и в 1943 был направлен служить на Балтийский флот, на оборону Ленинграда. Это был второй год Ленинградской блокады.

Прокопий Прокопьевич рассказал о том, каким он запомнил бои в Ленинграде: «три наших фронта и Балтийский флот начали наступление против гитлеровский армии 12 января 1944 и, после двухнедельных боев, отбросили немцев на 100 километров от города. 27 января 1944 Ленинградская блокада была снята, был большой салют, ленинградцы вышли на улицы, многие плакали от радости, все обнимались».

После войны Прокопий Березин по специальности работал в Якутском речном порту. Всю жизнь плавал: сначала помощником, потом капитаном. Прошел всю Лену: от Осетрово до Тикси. Последние 20 лет плавал по реке Алдан, сначала до Усть-Миля, по большой воде — до Томмота, и ни разу не садился на мель.

В этом году Прокопию Прокопьевичу исполняется 96 лет, о своем секрете долголетия поделился, что никогда не курил, не пил, всегда любит бывать на свежем воздухе, очень любит читать, ветеран в курсе всех событий, что происходит в стране и в мире, любит смотреть бокс и вольную борьбу. Ветеран расспросил Семена Ивановича об участниках войны, проживающих в городе, о работе Совета ветеранов, показал свою квартиру, где проживает с дочкой Натальей.

Семен Иванович пожелал славному ветерану и его близким и родным крепкого здоровья, долгих лет жизни, оставаться таким же бодрым и встретить 75-летие Великой Победы.