В госпрограммах Якутии появятся отдельные арктические разделы

После принятия Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны Якутии на период до 2030 года в государственных программах региона появятся отдельные арктические разделы. Об этом сообщил председатель Госкомитета Якутии по делам Арктики Прокопий Николаев.

Как отметил Прокопий Николаев, в 2017 году завершился первый этап реализации программы «Социально-экономическое развитие арктических и северных районов Республики Саха (Якутия) на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», включающий в себя комплекс первоочередных мероприятий по социально-экономическому развитию арктических и северных районов.

По информации Николаева, с 2014 года началась активная фаза внедрения энергоэффективных технологий в арктических и северных районах Якутии, обеспечен ввод восьми дизельных электростанций, восьми солнечных электростанций, идет строительство ветропарка в Булунском районе.

В федеральной программе с 2017 года предусмотрены средства на реконструкцию северных аэропортов – в Тикси, Саккырыре, Среднеколымске, Чокурдахе, решается вопрос по финансированию реконструкции пяти аэропортов – в Белой Горе, Депутатском, Жиганске, Зырянке, Черском.

С 2014 года в Арктике введено 69 тыс. кв. метров жилья, в том числе с использованием бюджетных средств введено 13,7 тыс. кв. метров жилья, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

За время реализации программы в арктических и северных районах построено 17 социальных объектов, в том числе 10 детских садов, пять спортивных объектов, три школы, три объекта здравоохранения, одно учреждение культуры. Вместе с тем, как подчеркнул Прокопий Николаев, вопрос строительства в арктических районах объектов здравоохранения остается проблемным ввиду большого количества больниц и поликлиник, построенных в советские времена и признанных аварийными.

Глава госкомитета отметил, что одним из ключевых показателей качества жизни в Арктике является численность населения. По его словам, динамику убыли населения в арктических и северных районах, наблюдаемую с начала 90-х годов, удалось переломить. В период реализации программы численность населения стабилизировалась и уже в 2017 году зафиксирован рост населения. Как пояснил Николаев, рост обеспечен за счет четырех национальных районов – Анабарского долгано-эвенкийского, Оленекского эвенкийского, Жиганского эвенкийского и Эвено-Бытантайского.