В Госкомцене обсудят стоимость проезда через Лену в межсезонье

29 марта состоится Общественный совет при Госкомцен Якутии с привлечением делового сообщества, предпринимателей и населения, на котором будет обсужден вопрос регулирования пассажирских перевозок судами на воздушных подушках, сообщает пресс-служба госкомитета.

В Якутии в период межсезонья, когда из-за льда паромы уже не могут ходить, но толщина льда еще не позволяет проехать через реку на автомобиле, у жителей республики есть только два способа переправиться через реку Лену — это вертолёт или суда на воздушной подушке.

Перевозки пассажиров судами на воздушной подушке в межнавигационный период по маршрутам «Якутск-Нижний Бестях», «Нижний-Бестях-Якутск», «Кангалассы-Соттинцы», «Соттинцы-Кангалассы» осуществляются индивидуальными предпринимателями. Ни для кого не секрет, что в период межсезонья такой вид пассажироперевозок у населения пользуется особым спросом, что обусловлено географическим расположением районов заречной зоны республики. В прошлые годы предприниматели неоднократно изменяли тарифы в межнавигационный период.

Якутия относится к районам Крайнего Севера, а таким субъектам дано право вводить регулирование тарифов на перевозку пассажиров. Кроме того, такое право подтверждено решением Верховного Суда Российской Федерации. В связи с этим 28 апреля 2017 года Правительство Якутии ввело государственное регулирование на перевозки пассажиров судами на воздушных подушках.

Госкомцен РС(Я) установил экономически обоснованный тариф за переправу в размере 1000 рублей из расчета на одного взрослого пассажира и 50% от стоимости взрослого билета для детей от 5 до 10 лет, который полностью покрывает расходы предпринимателей, в то время как перевозчиками применялся тариф в 2000 рублей и более.