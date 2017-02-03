В Госдуме считают «дальневосточный гектар» великим этапом освоения Сибири

Возможности, которые предоставляются законом «О дальневосточном гектаре» дают людям существенные преференции и направлены на то, чтобы сделать Дальний Восток не только более привлекательным для реализации предпринимательских и инвестиционных проектов, но и более гостеприимным для развития туристических проектов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям (фракция «Единая Россия») Николай НИКОЛАЕВ, комментируя положения закона о предоставлении «дальневосточного гектара» жителям других регионов России, которые вступили в силу с 1 февраля.

Николаев считает беспрецедентной реализацию закона «О дальневосточном гектаре», которую можно сравнить с великими этапами освоения Сибири. Он напомнил, что в конце прошлого года был внесен целый ряд изменений в закон «О дальневосточном гектаре», которые были продиктованы практикой его применения. «Министерство Дальнего Востока и наши коллеги из Совета Федерации и Госдумы внимательно изучили полученный во время тестового периода опыт. После чего мы достаточно оперативно разработали и внесли поправки, направленные на повышение эффективности реализации данной программы», — заявил Николаев, подчеркнув, что законотворцы намерены и дальше работать над усовершенствованием данного закона.

«Нельзя забывать о том, что наш Дальний Восток — удивительный кладезь различных природных ресурсов: это богатейшие леса, полезные ископаемые, охотничьи угодья, потрясающие уголки особо охраняемых природных территорий. Все наши усилия по развитию Дальнего Востока, по реализации закона «о дальневосточном гектаре» мы должны воплощать в жизнь, ориентируясь на обязательное сбережение всех богатств», — подчеркнул Николаев.

Сегодня стартовал третий этап реализации закона «О дальневосточном гектаре», в рамках которого любой россиянин сможет стать обладателем участка земли на Дальнем Востоке. Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, россияне смогут один раз безвозмездно получить гектар земли в ДФО на срок пять лет. При этом земля должна быть свободна от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. В том случае, если через пять лет участок будет освоен, его можно будет взять в аренду или даже получить в собственность.