В Госдуме прошел спецпоказ фильма о мамонтовых захоронениях в Якутии

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Специальный показ документального фильма Сергея Ястржембского «Страсти по мамонту» прошел во вторник в Госдуме. В просмотре фильма приняли участие председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин и депутаты.

«Огромная просьба создателей фильма, чтобы вы помогли восстановить справедливость и чтобы в России появился музей [мамонтов] мирового масштаба… Надеюсь, что этот фильм будет полезен вам в вашей законотворческой деятельности», — сказал собравшимся автор фильма.

Фильм снимался в течение двух лет в России, Франции и Китае, география съемок определялась местами сбора мамонтовой кости и расположением центров косторезного искусства. Фильм рассказывает о проблемах в этой сфере, о так называемой мамонтовой лихорадке, которая в последние годы охватила Якутию и Чукотку. Авторы картины также поднимают вопрос о воссоздании в Москве Музея мамонта.

Фото http://iltumen.ru/content/v-gosdume-rf-pokazali-film-%C2%ABstrasti-po-mamontu%C2%BB