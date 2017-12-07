В Госдуме недовольны работой Минздрава. Скворцову ждет жесткий допрос

6 декабря в нижней палате министр здравоохранения ответит, почему жизнь человека не ценится российскими медиками. В этом году в России было много резонансных новостей, связанных с медициной. Одни СМИ писали о врачебных ошибках, в результате которых пациенты отправлялись в мир иной, другие публиковали материалы о ВИЧ-инфицированных в стране. Кто-то умирал в приемном покое, кого-то добивали сами медики.

На следующей неделе глава Минздрава России Вероника Скворцова выступит перед депутатами. Как рассказал источник «Шторма» в Госдуме, который занимается подготовкой мероприятия, на парламентском часе будут обсуждаться самые актуальные темы: ВИЧ-эпидемия, врачебные ошибки и страхование ответственности медработников, перспективы выхода отечественной фармпродукции на зарубежные рынки, новые правила ценообразования на лекарства и т.д.

Пожалуй, самый главный вопрос, который депутаты намерены задать Скворцовой: как ее ведомство собирается бороться с ВИЧ-эпидемией. В декабре 2016 года глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский заявил, что около 1,5 миллиона россиян являются носителями ВИЧ.

28 ноября 2017 года в издании PLOS Medicine был опубликован материал об исследовании, проведенном американскими и швейцарскими учеными. Они считают, что носителями ВИЧ являются два миллиона россиян. При этом, по их мнению, среди российских мужчин в возрасте от 30 до 39 лет ВИЧ-инфицированы 2,8%.

«Непрерывный рост числа ВИЧ-инфицированных в России является провалом государственной политики и практики», — полагают авторы статьи в PLOS Medicine.

В подготовленных для Скворцовой вопросах есть претензия по поводу того, что по количеству случаев заражения ВИЧ-инфекцией Россия вышла на третье место после ЮАР и Нигерии.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Осадчий рассказал, что министра также будут спрашивать о финансировании медицины из бюджета в 2018 году и неудовлетворительном лекарственном обеспечении больниц.

«Многие эксперты сходятся в том, в бюджет будущего года заложена недостаточная сумма на медицину. Не хватает где-то 40 миллиардов рублей. Как министр будет решать эту проблему, будут ли совмещать ставки? Почему растет объем платных услуг в государственных больницах?» — поделился Осадчий.

Спросить Скворцову хотят и об «эпидемии лени и страха» среди российских врачей. Депутаты считают, что сегодня многие молодые доктора отказываются от ночных дежурств, работы в экстренных службах, опасаясь принять неправильное решение в критической ситуации, за которым неминуемо последует наказание.

Усугубляет ситуацию, по мнению законодателей, инициатива правоохранителей, которые хотят ввести в Уголовный кодекс России ответственность для медработников за такие неправильные решения.

Исходя из этого, депутаты хотят поинтересоваться у Скворцовой, будет ли Минздрав предлагать инициативы по защите прав и страхованию ответственности медицинских работников.

Тема действительно важная. Errare humanum еst – «человеку свойственно ошибаться», и врачи — не исключение, но в последнее время они ошибаются так часто, что темы врачебных ошибок стали с завидной регулярностью появляться в СМИ, в том числе и в «Шторме».

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровьям Федот Тумусов сказал, что его больше всего интересуют вопросы организации и финансирования системы здравоохранения на северных территориях и слишком затянутый и закрытый процесс регистрации лекарственных средств.

«Еще интересует тема маркировки лекарств (нанесение спецзнаков на упаковку с лекарствами), которая может стать обязательной. Это приведет к новым затратам для производителей и отразится на конечной цене продукта. Как этого не допустить?» — интересуется Тумусов.

Еще один вопрос будет касаться фармацевтики — как одного из локомотивов несырьевого экспорта российской продукции. По мнению законодателей, отечественные препараты уже сегодня способны конкурировать на иностранных рынках, но есть некоторые проблемы.

Среди них — 30-процентное ограничение рентабельности, наложенное властями на фармпродукцию. С одной стороны, это правило не даст производителям резко завышать цены, с другой – заставляет их же отказываться от производства тех или иных лекарств.

В итоге российские потребители могут остаться с условно дешевыми, но не самыми качественными лекарствами из Азии