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14 сентября 2018, 17:42
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В городском ТИК подвели окончательные итоги выборов в Думу 

Выборы в городе Якутске признаны состоявшимися. Протоколы с результатами голосования подписали все члены Якутского территориального избиркома. 

Сегодня, 14 сентября, на официальном сайте Якутской городской территориальной избирательной комиссии вышло решение о регистрации избранных депутатов Якутской городской Думы. В соответствии с пунктом 5  статьи 86 Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» от 28.09.2011 г. З№815-IV, на основании решений Избирательной комиссии городского округа «город Якутск» № 59/2-5 от 11 сентября 2018 г., № 59/18-5 от 11 сентября 2018 г., № 60/1-5 от 14 сентября 2018 г., № 60/2-5 от 14 сентября 2018 г.  Избирательная комиссия городского округа «город Якутск» решила:

Зарегистрировать избранных депутатов Якутской городской Думы:

  1. Евсикову Евдокию Ивановну, выдвинутую Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу
  2. Новгородова Софрона Матвеевича, выдвинутого Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу
  3. Салатюк Ивана Владимировича, выдвинутого Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу
  4. Семенова Альберта Никандровича, выдвинутого Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу
  5. Павлова Степана Ильича,  выдвинутого Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу
  6. Пахомову Наталью Николаевну, выдвинутую Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному округу
  7. Яковлева Александра Петровича, выдвинутого Якутским местным отделением Коммунистической партии Российской Федерации по единому избирательному округу
  8. Васильева Айаана Ильича, выдвинутого Якутским местным отделением Коммунистической партии Российской Федерации по единому избирательному округу
  9. Андросову Надежду Афанасьевну, выдвинутую Якутским местным отделением Коммунистической партии Российской Федерации по единому избирательному округу
  10. Саргыдаеву Ольгу Николаевну, выдвинутую Якутским местным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Якутске Республики Саха (Якутия) по единому избирательному округу
  11. Васильеву Денису Андреевича, выдвинутого Якутским местным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Якутске Республики Саха (Якутия) по единому избирательному округу
  12. Прокопьеву Марианну Трофимовну, выдвинутую Якутским местным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Якутске Республики Саха (Якутия) по единому избирательному округу
  13. Теппора Владислава Эдуарддовича, выдвинутого Якутским Региональным отделением политической партии Либерально-демократическая партия  России по единому избирательному округу
  14. Кырджагасова Анатолия Андреевича, выдвинутого Региональным отделением в Республике Саха (Якутия) политической партии «Гражданская платформа» по единому избирательному округу
  15. Козлову Парасковью Афанасьевну, выдвинутая Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Пригородному одномандатному избирательному округу
  16. Аммосов Владимир Владимирович, выдвинутый Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Автодорожному одномандатному избирательному округу
  17. Сивцев Станислав Иванович, выдвинутый в порядке самовыдвижения по Сайсарскому одномандатному избирательному округу
  18. Эверстова Алевтина Васильевна, выдвинутая Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Ойунскому одномандатному избирательному округу
  19. Осипов Алексей Андреевич, выдвинутый Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Студенческому одномандатному избирательному округу
  20. Васильев Николай Николаевич, выдвинутый Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Алексеевскому одномандатному избирательному округу
  21. Никифорова Вера Дмитриевна, выдвинутая Якутским местным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Якутске Республики Саха (Якутия) по Центральному одномандатному избирательному округу
  22. Дмитриев Владислав Михайлович, выдвинутый Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Набережному одномандатному избирательному округу
  23. Бежанян Артак Самвелович, выдвинутый в порядке самовыдвижения по Речному одномандатному избирательному округу
  24. Федорова Юлия Михайловна, выдвинутая Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Лермонтовскому одномандатному избирательному округу
  25. Романов Феликс Игоревич, выдвинутый Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Строительному одномандатному избирательному округу
  26. Андреева Марианна Матвеевна, выдвинута, Региональным отделением в Республике Саха (Якутия) политической партии «Гражданская платформа» по Пионерскому  одномандатному избирательному округу
  27. Васильева Саргылана Афанасьевна, выдвинутая Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Гагаринскому одномандатному избирательному округу
  28. Лебедев Андрей Викторович, выдвинутый Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Мархинскому одномандатному избирательному округу
  29. Черных Сергей Викторович, выдвинутый Якутским местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Северному одномандатному избирательному округу

Таким образом по результатам голосования жителей города Якутска в городскую Думу прошли 29 депутатов. 17 депутатов —  от Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 4 депутата — политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 3 депутата – от Коммунистической партии Российской Федерации, 2 депутата от политической партии «Гражданская платформа», 1 депутат от ЛДПР и 2 самовыдвиженца. В новой состав Якутской городской Думы из предыдущего состава переизбрались десять депутатов: Владимир Аммосов, Алевтина Эверстова, Николай Васильев, Сергей Черных, Ольга Саргыдаева, Айаан Васильев, Анатолий Кырджагасов, Станислав Сивцев, Артак Бежанян, Денис Васильев. 

В новом созыве выросло количество женщин до 11 депутатов, 6 из которых представляют Единую Россию. 36,6% депутатов Якутской городской Думы представительницы прекрасного пола.

9 мандатов достались молодежи, притом все избраны от «Единой России». Стоит отметить, что три мандата получило молодежное крыло Партии, это молодогвардейцы Софрон Новгородов, Степан Павлов, Алексей Осипов.

Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы
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