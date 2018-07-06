В городском парке Якутска запустили новое колесо обозрения

В городском парке культуры и отдыха в пятницу торжественно запустили новое 40-метровое колесо обозрения. Аттракцион — партнерский проект мэрии столицы, ООО «Туймаада парк» и группы компаний «Сэттэ» стоимостью 57 миллионов рублей.

Врио главы республики Айсен Николаев отметил, что проект очень важен для города, еще будучи мэром столицы, он согласовывал с инвесторами условия, на которых проект будет реализован.

«Наверное, в любом городе есть такие аттракционы. Старое колесо обозрения ушло на заслуженный отдых, так как уже не отвечало требованиям жителей. Я надеюсь, что наш парк и дальше будет развиваться благодаря частным инвестициям. Уверен, что его реконструкция продолжится», — сказал он.

Колесо обозрения станет еще одним украшением Якутска — на нем установлено световое оформление. Прокатиться на нем можно будет и в 30 градусов мороза, при низкой температуре оно будет отапливаться. Аттракцион вмещает до 108 пассажиров и оборудован 18 кабинками — 12 закрытого и 6 открытого типа, в том числе двумя VIP-кабинками. Стоимость билета составляет от 150 до 200 рублей.

К испытанию нового аттракциона были привлечены межрегиональный сертификационный центр, центр по обеспечению безопасности аттракционной техники. Разрешение на эксплуатацию выдано Гостехнадзором. Перед открытием парк проинспектировали участники проекта «Детский ревизорро». Экспертная группа, в которую вошли победители городского конкурса «Комфортная городская среда», проверила все объекты.

Руководитель инвестиционного проекта «Туймаада Парк» Альберт Семенов выразил благодарность врио главы Якутии Айсену Николаеву и ио мэра столицы Дмитрию Садовникову, а также руководству парка, подрядчикам за запуск нового аттракциона.

«Уверен, что потрясающие виды столицы, открывающиеся с 40-метровой высоты нового колеса обозрения, запомнятся горожанам и гостям столицы», — сказал он.

Отметим, первое колесо обозрения установили в городском парке в 1983 году. Аттракцион прослужил 35 лет.