В городском парке появятся уникальные скамейки

Сегодня, 23 августа, в Парке культуры и отдыха в третий раз открылся фестиваль-конкурс по художественной резьбе из дерева «Лесная сказка-2018». В течение нескольких дней мастера будут создавать свои уникальные творческие работы. 26 августа жюри определит победителей.

Учредителем и организатором фестиваля-конкурса является Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска совместно с Парком культуры и отдыха.

В этом году принимают участие 13 мастеров прикладного искусства, представляющих город Якутск, Намский, Мегино-Кангаласский и Усть-Алданский улусы. В день открытия между участниками была проведена жеребьевка по распределению бревен, из которых мастера будут создавать деревянные скульптуры на тему «Уникальная скамейка».

«Эскизы деревянных скамеек затрагивают такие темы, как любовь, счастье, сказка. У горожан и гостей столицы будет возможность прекрасно провести время и отдохнуть на скамейках в парке. В честь Дня рождения столицы мы подготовили интересную культурную программу, которая состоится на всех площадях города и, конечно, в Парке культуры и отдыха», — прокомментировала Анна Попова, главный специалист Центра культурно-массовых проектов Управления культуры г. Якутска.

Жюри фестиваля-конкурса будет оценивать полноту и выразительность открытия темы, технику и мастерство обработки материала, степень законченности композиции, рациональное использование материала, визуальное и эстетическое воздействие на зрителя. В состав жюри вошли профессиональные художники и скульпторы, представители Союза художников России и Якутии Александр Гоголев-Сатал Уус, Виктор Игнатьев, Николай Чоччасов, а также директор Парка культуры и отдыха Григорий Гурьев. Председателем жюри является народный художник РС(Я), народный мастер-косторез Федор Марков.

«Сегодня открытие фестиваля-конкурса стало для нас настоящим праздником. Участвуют профессионалы своего дела, люди с большим опытом. Для работы всем предоставлено по 2 бревна длиной 1,8-2 м, диаметром от 40-60 см. Самое главное в конкурсе – содержание творения и оригинальность исполнения. Нам нужно повышать уровень мастерства по работе с деревом. Желаю всем плодотворной работы, пусть победит сильнейший!» – пожелал участникам председатель жюри Федор Марков.

По словам директора Парка культуры и отдыха Григория Гурьева, «Лесная сказка» становится брендовым конкурсом.

«В этом году мы решили провести конкурс на тему создания оригинальной скамейки. Ожидаем увидеть очень интересные и креативные работы. Городской парк развивается, и такие конкурсы с приглашением именитых мастеров, только улучшают наше общественное пространство», – отметил Григорий Гурьев.

Один из участников Егор Степанов – учитель художественной школы столицы.

«Участвую в конкурсах по прикладному искусству, в частности, по льду, более двадцати лет, а по дереву — четвертый год. Каким будет результат загадывать не будем, скоро все узнаем. Каждый участник участвует со своим эскизом, темой и идеей. Моя работа будет связана с молодежью, созданием союза двух сердец и носит название «Цветок счастья». Всем участникам желаю успехов!» – отметил мастер.

В эти дни мастера будут трудиться над созданием деревянных скульптур, которые станут украшением общественного пространства городского Парка культуры и отдыха.

Торжественное подведение итогов и награждение участников III городского конкурса-фестиваля художественной резьбы по дереву “Лесная сказка» состоится в воскресенье 26 августа с 10 часов. Приглашаем всех желающих принять активное участие и поддержать участников фестиваля-конкурса.