В городском парке открылся новый аттракцион «Замок дракона»

В городском парке состоялось торжественное открытие нового муниципального аттракциона «Замок дракона».

Перед гостями выступили зажигательная танцевальная группа «LevelUpp», артисты Государственного цирка РС (Я) и творческий коллектив «Автобус радости».

Аттракцион «Замок дракона» представляет собой замкнутую разноуровневую дорогу, по которой движется состав из 6 пассажирских тележек, преодолевающих подъем дороги за счет принудительного разгона и совершающих свободный спуск под действием силы тяжести, повторяя все изгибы и виражи дороги.

Экстремальная горка «Замок Драконов» позволит разделить незабываемые эмоции с самыми дорогими людьми. Аттракцион предназначен для детей старше 12 лет ростом не менее 1,4 м и взрослых не более 80 кг.