В городском парке открылась выставка «ФутбольнаЯРОССИЯ»

Фотовыставка, посвященная предстоящему чемпионату мира по футболу, открылась в городском парке культуры и отдыха 1 июня и продлится до конца месяца. Выставка организована ГТРК «Телеканал «Россия» совместно с администрацией города Якутска.

В Международный день защиты детей на аллее перед стадионом «Дохсун» состоялось торжественное открытие фотовыставки «ФутбольнаЯРОССИЯ». Юных спортсменов приветствовал заместитель генерального директора филиала ВГТРК — ГТРК «Саха» Семен Трофимов, а также исполняющий обязанности начальника Управления физической культуры и спорта Окружной администрации города Якутска Иннокентий Тимофеев.

Перед зрителями выступили, показав мастерство юные футболисты 2008-2009 года рождения детского футбольного клуба «Пульс» по руководством заслуженного тренера Республики Саха (Якутия) Василия Ивочкина.

По словам организаторов, цель выставки – показать историю советского и российского футбола, преемственность поколений и содействие популяризации этого вида спорта. Акценты в ней сделаны на культурные ценности, призванные повысить интерес россиян к спорту. В преддверии главного спортивного события 2018 года такие экспозиции пройдут в 10 регионах России: Ярославль, Кострома, Новосибирск, Казань, Ростов – на – Дону, Нижний Новгород, Владивосток, Самара, Волгоград и Якутск.

Напомним, в 2018 году Россия впервые в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства по футболу. Чемпионат пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах, в 11 городах России.