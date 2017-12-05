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5 декабря 2017, 12:26
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В городском Парке культуры и отдыха появились добрые снеговики

В рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии», в городском Парке культуры и отдыха проведен ежегодный традиционный конкурс «Добрый снеговик».

Организаторы конкурса – Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска, городской Парк культуры и отдыха.

Конкурс проведен как творческий и некоммерческий проект, в целях сохранения традиций зимних развлечений среди горожан, организации праздника на свежем воздухе, приобщения молодежи к здоровому образу жизни и организации семейного досуга.

В этом году в конкурсе приняли участие четыре команды.

По итогам конкурса места распределились следующим образом:

I место – команда семьи Тумусовых, за композицию «Счастье Анжелики»;

II место – команда семьи Акимовых, за композицию «Снежная баба»;

III место – команда учащихся 8 «б» класса СОШ №29.

Поощрительный приз получила команда сотрудников магазина «Sela». Еще один специальный приз от компании «Азбука» получила семья Акимовых.

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Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска
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