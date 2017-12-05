В городском Парке культуры и отдыха появились добрые снеговики

В рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии», в городском Парке культуры и отдыха проведен ежегодный традиционный конкурс «Добрый снеговик».
Организаторы конкурса – Управление культуры и духовного развития Окружной администрации города Якутска, городской Парк культуры и отдыха.
Конкурс проведен как творческий и некоммерческий проект, в целях сохранения традиций зимних развлечений среди горожан, организации праздника на свежем воздухе, приобщения молодежи к здоровому образу жизни и организации семейного досуга.
В этом году в конкурсе приняли участие четыре команды.
По итогам конкурса места распределились следующим образом:
I место – команда семьи Тумусовых, за композицию «Счастье Анжелики»;
II место – команда семьи Акимовых, за композицию «Снежная баба»;
III место – команда учащихся 8 «б» класса СОШ №29.
Поощрительный приз получила команда сотрудников магазина «Sela». Еще один специальный приз от компании «Азбука» получила семья Акимовых.comments powered by HyperComments