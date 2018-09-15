В городе страшный транспортный коллапс

Горожане, незнающие о проведении Кросса Наций, напуганы перекрытыми дорогами, обилием транспортных средств ГАИ и Скорой помощи и страшными пробками в городе. Перекресток Лермонтова-Петровского Источник: SAKHALIFE.RU

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