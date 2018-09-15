В городе страшный транспортный коллапс

Горожане, незнающие о проведении Кросса Наций, напуганы перекрытыми дорогами, обилием транспортных средств ГАИ и Скорой помощи и страшными пробками в городе.
Перекресток Лермонтова-Петровского
Источник: SAKHALIFE.RU
|Курс ЦБ
|
|
Горожане, незнающие о проведении Кросса Наций, напуганы перекрытыми дорогами, обилием транспортных средств ГАИ и Скорой помощи и страшными пробками в городе.
Перекресток Лермонтова-Петровского
Уважаемые читатели!
Комментарии могут быть опубликованы, если они не содержат:
Администрация сайта оставляет за собой право удалять любые сообщения без объяснения причин. Администрация сайта не несет ответственности за содержание сообщений. Мнение автора сообщения может не совпадать с мнением редакции.