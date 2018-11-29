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В городах Якутии потребляют больше рыбы, чем в селах
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29 ноября 2018, 17:50
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В городах Якутии потребляют больше рыбы, чем в селах

Жители городов Якутии потребляют больше рыбы, чем в селах. По итогам 2017 года городское население употребило больше сельского на 7 кг. По статистике, на одного городского жителя приходится 23 кг в год, а на жителя села — 16 кг в год, передает  управление Роспотребнадзора Якутии.

За последние 18 лет в Якутии возросло среднедушевое потребление в год рыбы и рыбных продуктов на 6 кг. При этом в 2000 году городское и сельское население потребляло равное количество рыбы — 15-16 кг на одного человека в год.

По итогам 2017 года городское население употребило больше сельского на 7 кг (городское — 23 кг, сельское — 16 кг).

По данным Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) только за навигацию 2018 года из арктических и северных районов в город Якутск доставлено около 1000 тонн рыбы.

Источник: http://yk24.ru/index/ekonomika/v-gorodax-yakutii-potreblyayut-bolshe-ryibyi,-chem-v-selax
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