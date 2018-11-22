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Экология
22 ноября 2018, 13:00
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В Горном улусе появились юные лесоводы

21 ноября в с. Бердигестях Горного района в Бердигестяхской средней школе прошла торжественная линейка – посвящение в члены школьного лесничества. Учреждение стало 21-й школой по республике, которое присоединилось к сети детского экологического движения «Школьные лесничества Республики Саха (Якутия)». Отметим, что Герой труда РФ, лесничий Хангаласского лесничества Варвара Устинова является выпускницей данной школы.

Юным лесоводам вручены членские билеты, также между школой и лесничеством заключено соглашение о дальнейшем взаимодействии.В планах школы проведение экологических экспедиций, акций и конкурсов. Особое внимание будет уделено проектной и исследовательской деятельности учащихся по лесной тематике.

Кроме того, в рамках торжественного мероприятия состоялся круглый стол с участием директора Центра поддержки научных программ и грантов при СВФУ В.И. Дмитриевой, заместителя руководителя Горного лесничества А.Д. Максимова, инженера лесничества И.Г. Алексеевой и координатора школьных лесничеств Н.В. Колодезниковой. Педколлективу даны практические советы по дальнейшей работе, подробно разъяснены условия участия в различных грантовых конкурсах.

Экологическое просвещение и воспитание, работа с подрастающим поколением и населением остается приоритетным направлением государственной экологической политики Республики Саха (Якутия), что подтверждает первый указ главы Якутии А.С. Николаева «Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)».

Источник: Пресс-служба Минэкологии РС(Я).
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