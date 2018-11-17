В Горном улусе построят 3 спортивных объекта на миллиард

Вопросы формирования главного финансового документа Якутии на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов рассмотрены в Государственном Собрании (Ил Тумэн) республики 15 ноября 2018 года на расширенном заседании постоянного комитета парламента по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации.



Расширенное заседание прошло под руководством председателя профильного комитета Юрия Николаева. В обсуждении приняли участие председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Пётр Гоголев, народные депутаты республики, председатели постоянных комитетов, руководители и ответственные работники республиканских министерств и ведомств, Счётной палаты Якутии.

Сначала парламентарии рассмотрели законопроект «Об утверждении Дополнительного соглашения № 3 от 5 сентября 2018 года к Соглашению от 16 июня 2010 года № 01-01-06/06-208 о предоставлении бюджету Республики Саха (Якутия) из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения)».

Напомним, в 2010 году между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Республики Саха (Якутия) было заключено соглашение о предоставлении республике бюджетного кредита в размере 262,3 млн. рублей.

Как пояснил министр финансов Якутии Валерий Жондоров, рассматриваемый проект разработан в целях реструктуризации и предоставления рассрочки по данному бюджетному кредиту. Так, в соответствии с постановлением правительства РФ от 30 марта 2015 года № 292 «О дополнительных условиях и порядке проведения в 2015 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам», заключено дополнительное соглашение от 23 апреля 2015 года № 2, согласно которому проводится реструктуризация и предоставляется рассрочка по погашению задолженности по бюджетным кредитам с переносом погашения задолженности по основному долгу и процентам по кредиту на 2025-2034 годы (ежегодно равными долями) с возможностью ее досрочного погашения. Законопроект был рекомендован к принятию в первом чтении.

Далее участники расширенного заседания рассмотрели проект закона «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов» (первое чтение).

Основные параметры государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: доходы – 180 241 млн. руб. в 2019 году; 166 643 млн. руб. в 2020 году и 169 251 млн. руб. в 2021 году; расходы – 181 376 млн. руб. в 2019 году; 167 643 млн. руб. в 2020 году и 170 251 млн. руб. в 2021 году. Дефицит государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2019 г. – 1 135 млн. руб., 2020 г. — 1 000 млн. руб. и на 2021 г. — 1 000 млн. рублей. Налоговые доходы на 2019 год планируются в сумме 104 619 млн. руб. Налоговые доходы практически остаются на уровне 2018 года. Прогноз по неналоговым доходам составит 21 192 млн. руб. со снижением к показателям 2018 года на 5 023,7 млн. руб., или 19%. Поступление безвозмездных источников прогнозируется в сумме 54 429 млн. руб., из них дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 46 907 млн. руб. с ростом к 2018 году на 2 962 млн. руб., на 2020 год – 35 928 млн. руб., на 2021 год — 38 571 млн. руб.

Общий объем программных расходов с учетом федеральных средств на 2019 год составит 171 891 943 тыс. рублей, на 2020 год – 155 104 381 тыс. рублей, 2021 год – 154 155 397 тыс. рублей.

По законопроекту предусматривается уменьшение бюджетных ассигнований на 2019 год по 11 республиканским госпрограммам. Значительное уменьшение планируется по госпрограмме «Развитие энергетики Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» — на 96,6 %. Существенное снижение предусмотрено по госпрограмме «Формирование современной городской среды на территории Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» — на 91,1 %, на 54,7 % планируется уменьшение бюджетных ассигнований по госпрограмме «Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» и по ряду других госпрограмм.

Вместе с тем законопроектом предусмотрено увеличение бюджетных ассигнований на 2019 год по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом на 2018 год по 12 госпрограммам. Самые значительные объемы роста бюджетных ассигнований предусмотрены по госпрограммам «Управление государственными финансами и государственным долгом» — на 17,3 %, «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016-2022 годы и на плановый период до 2026 года» — на 8,1 %, «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2018-2022 годы» — на 13,9 %, «Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия)» — на 12,2 %.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограмм в 2020 году по сравнению с 2019 годом уменьшен по 21 госпрограмме, увеличен – по госпрограмме «Развитие здравоохранения Республики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы» (на 0,8 %), не меняется по госпрограмме «Управление государственными финансами и государственным долгом». В 2021 году планируется уменьшение бюджетных ассигнований относительно параметров 2020 года по 7 госпрограммам, увеличение – по 6 госпрограммам, не изменяется объем по 10 госпрограммам.

Министр финансов республики Валерий Жондоров отметил, что в проекте закона о госбюджете в режиме первого чтения предусмотрена сумма 1 млрд 305 млн рублей, в том числе 125 млн рублей за счет средств федерального бюджета на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Министр финансов считает, что данная сумма в рамках законодательства станет началом реализации программы в 2018 году. Также правительством республики рассматриваются вопросы выделения участков многодетным семьям без предоставления инженерной инфраструктуры, поднимаемые депутатами на заседаниях парламентских комитетов, в режиме второго чтения кабмином республики будут внесены предложения по сумме средств, предусмотренных для решения данного вопроса.

Ряд вопросов задала председатель постоянного комитета Ил Тумэна по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева. В частности, она поинтересовалась, будет ли продолжено в республике строительство школ на уровне предыдущих лет, когда в год вводилось по 10 новых объектов. Депутат также уточнила, продолжится ли работа по ликвидации второй смены в общеобразовательных учреждениях, по реализации второго этапа программы комплексных научных исследований. Напомним, в 2017 году завершился первый этап программы – произведена оценка современного состояния природной среды, человеческого потенциала и социально-экономических комплексов республики. Второй этап в 2018-2019 годах предусматривает разработку прогноза изменений природной среды, перспектив формирования рынков трудовых ресурсов, продукции и услуг, производимых в Якутии, и их влияния на социально-экономическое развитие республики.

Первый заместитель председателя правительства республики Алексей Стручков ответил, что количество вводимых объектов будет уменьшено, но строительство начатых проектов не прекратится. Приоритетным остается и реализация в Якутии федерального проекта по созданию современной образовательной среды, одним из ключевых результатов которого является ликвидация второй смены. Что касается финансирования научной экспедиции на 2019 год, средств в госбюджете, как сообщил первый вице-премьер, не предусмотрено. Сегодня правительство республики совместно с Академией наук республики работает над созданием Стратегии дальнейшей работы, на основе которой будут определяться дальнейшие источники финансирования программы.

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарёва затронула вопросы поддержки региональных госпрограмм по предоставлению жилья учителям и медицинским работникам, работающим в северных и арктических улусах республики. Она отметила, что благодаря данным программам в арктических и северных районах решается кадровый вопрос. В проекте закона о госбюджете народный депутат не увидела параметров исполнения этих двух программ и попросила прояснить ситуацию. Второй вопрос был задан по поддержке госпрограмм по приобретению транспортных средств для арктических районов Якутии.

Алексей Стручков ответил, что программа по предоставлению субсидий на жилье специалистам, работающим в северных и арктических районах республики, сохраняется. В текущем году финансирование было увеличено при четвертой корректировке бюджета по заключенным договорам. В результате этого объем средств сохранился на уровне предыдущих лет. Такой же принцип работы будет действовать и в 2019 году, финансирование будет осуществляться по мере потребности. Что касается средств на приобретение транспортных средств для северных районов республики – в бюджете данные расходы не предусмотрены, но по просьбе Юрия Николаева профильный комитет парламента может подготовить поправку по конкретным районам, где транспортных средств не хватает или нет.

Председатель постоянного комитета Ил Тумэна по делам молодежи, физической культуре и спорту Михаил Гуляев обратил внимание членов правительства республики на необходимость рассмотрения средств в госбюджете на подготовку и проведение XXI Игр Манчаары в Горном улусе в 2021 году, а также VIII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия) в 2022-ом в Усть-Алданском улусе. Парламентарий подчеркнул, что если не начать работу сегодня, то объекты лишатся финансирования из федерального бюджета. Первый заместитель министра экономики Республики Саха (Якутия) Владимир Сивцев сообщил, что на сегодняшний день предусматривается проектирование трех спортивных объектов в Горном улусе: стрелкового тира с общежитием, многофункционального спортивного центра и стадиона с легкоатлетическим манежем и трибунами на тысячу мест. Общая стоимость трех объектов составляет 966 млн. рублей. На сегодняшний день предусмотрено финансирование строительства многофункционального центра и включение данного объекта стоимостью в 270 млн. рублей в бюджетную заявку на получение федеральной субсидии. Остальные два объекта не имеют типовой документации, требуется уточнение стоимости.

Вопрос о поддержке спорта поднял и депутат Юрий Баишев. Он отметил, что в бюджете республики должны быть заложены средства на поддержку и проведение значимых регулярных спортивных событий международного уровня – таких, как спортивные игры «Дети Азии», Международный турнир Гран-при по вольной борьбе памяти Д.П. Коркина и Международный турнир памяти олимпийского чемпиона Романа Дмитриева, имеющий статус отборочного соревнования на первенство России по вольной борьбе среди юниоров. Эти и ряд других титульных для Якутии спортивных соревнований должны иметь отдельную программу в госбюджете и, соответственно, стабильное финансирование, равно, как и спортсмены, готовящиеся к соревнованиям, чего сегодня нет, говорит парламентарий.

Также вопросы задали народные депутаты Виктор Федоров, Василий Местников, Нюргуяна Захарова, Алена Атласова, Иван Данилов, Любовь Явловская, Андрей Николаев, Гаврил Алексеев, Алексей Еремеев.

В ходе обсуждения законопроекта парламентарии внесли ряд предложений. Было высказано пожелание сделать упор на консолидированную работу правительства и парламента республики. Народные депутаты Якутии отметили нехватку прорывных идей для реализации Плана мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета и совершенствованию государственной долговой политики Республики Саха (Якутия) на 2019-2021 годы, и созданию рентабельных предприятий, которые увеличивали бы доходную базу бюджета.

Председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2018 г. № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» внес предложение о выделении финансирования на создание памятника якутскому снайперу Ивану Николаевичу Кульбертинову, а также о возможности учреждения ежемесячной денежной компенсации детям войны. Напомним, законопроект предусматривает для лиц, не достигших совершеннолетия на 3 сентября 1945 года, выплату ежемесячной компенсации в размере 1000 рублей, ежегодную диспансеризацию, а также 50%-ную компенсацию расходов на санаторно-курортное лечение на территории республики раз в три года. Кроме того, «дети войны» получат право внеочередного обслуживания в социальных учреждениях республики. Закон вступит в силу с 1 января 2019 года. В Якутии под его действие попадают 2646 человек.

После обсуждения народные депутаты республики приняли решение рекомендовать законопроект к принятию в первом чтении. В рамках постановления правительству Якутии поручено принять меры по повышению эффективности использования бюджетных расходов на всех уровнях бюджетной системы с учетом реализации приоритетных направлений социально-экономического развития республики на ближайшие три года, учесть замечания Счетной палаты, отраженные в заключении к законопроекту, усилить работу по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части обеспечения жильем. А также изыскать возможности дополнительного финансирования для решения первоочередных задач и исполнения ранее взятых обязательств по завершению социально-значимых объектов и мероприятий и ряд других предложений.

Также на расширенном заседании постоянного комитета рассмотрены проекты республиканских законов «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов», «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)», проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О поручении Счетной палате Республики Саха (Якутия)», а также утвержден план работы постоянного комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации на период осенней сессии 2018 года.