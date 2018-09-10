В Горном улусе побит «рекорд» Владимира Поскачина

85,38% жителей Горного района проголосовали за действующего главу Никиту АНДРЕЕВА. Ранее рекорд принадлежал главе Верхневилюйского района Владимиру Поскачину. Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП ЕР.

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