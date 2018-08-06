В Горном улусе опрокинулся бензовоз. Пожарные ликвидируют последствия

6 августа 2018 года в диспетчерскую МПЧ-2 по охране села Магарас поступило телефонное сообщение о том, что на 107 километре федеральной автодороги «Вилюй» возле трассы лежит опрокинутый на бок бензовоз HOWO с газоконденсатом на двух емкостях с общей вместимостью 42 кубометров и идет утечка с емкости. Бензовоз следовал по маршруту Кысыл-Сыр — Якутск.

На место незамедлительно выехало подразделение МПЧ-2 по охране села Магарас, в составе 2 человек и 1 единицы техники, совместно с полицией и охраной природы. В результате происшествия никто не пострадал. На данный момент проводится устранение последствий ДТП.

ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба Республики Саха (Якутия)», напоминает о необходимости соблюдения установленных правил поведения на дороге. Не забывайте о том, что от вас зависят здоровье и жизни других людей. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации и вашей жизни угрожает опасность, звоните по телефону: «101» по мобильному и «01» по стационарному телефону, сообщается на сайте Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии.