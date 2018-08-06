В Горном районе опрокинулся бензовоз с газоконденсатом

На 107 км ФАД «Вилюй», в 8 км от с. Магарас Горного района, съехал с дороги и лег на бок бензовоз с газоконденсатом, следовавший по маршруту Кысыл-Сыр — Якутск.

В результате опрокидывания произошел розлив газоконденсата объемом 400 литров.

В настоящее время утечка топлива устранена, проводятся работы по подъему бензовоза. Бензовоз движению автотранспорта не мешает.

Погибших и пострадавших нет. Угрозы загрязнения акваторий рек и иных водных объектов отсутствует.