В Горном районе опрокинулся бензовоз с газоконденсатом

На 107 км ФАД «Вилюй», в 8 км от с. Магарас Горного района, съехал с дороги и лег на бок бензовоз с газоконденсатом, следовавший по маршруту Кысыл-Сыр — Якутск.
В результате опрокидывания произошел розлив газоконденсата объемом 400 литров.
В настоящее время утечка топлива устранена, проводятся работы по подъему бензовоза. Бензовоз движению автотранспорта не мешает.
Погибших и пострадавших нет. Угрозы загрязнения акваторий рек и иных водных объектов отсутствует.
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)