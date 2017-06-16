В Горном районе мужчина поджег собутыльника

Прокуратура Горного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гр. С. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев с его отбыванием в исправительной колонии общего режима.

В суде было установлено, что мужчина в ходе совместного употребления спиртных напитков, возникшей ссоры, брызнул в лицо потерпевшего бензин и поджег. В результате последнему причинены повреждения в виде термического ожога 1-3 степени лица, головы, шеи, рук, развилась ожоговая болезнь.

Осужденный не согласился с приговором суда и обжаловал его в Верховный суд Республики Саха (Якутия).

Суд апелляционной инстанции согласившись с выводами изложенными в приговоре суда первой инстанции и доводами возражения прокурора района на жалобу осужденного, оставил приговор без изменения.