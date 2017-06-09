В Горном районе браконьеры оставили двух лосят без матери

Во вторник 6 июня в Горную инспекцию охраны природы поступило сообщение о том, что рядом с федеральной дорогой «Вилюй» в районе 151 км лежит туша лося, а рядом бродят 2 лосенка.

Незамедлительно на осмотр места происшествия выехали инспектора охраны природы с сотрудниками Горного отделения полиции, работники ветеринарной службы и сотрудники Дирекции биологических ресурсов.

На месте происшествия при визуальном осмотре у животного обнаружена сквозная рана от огнестрельного оружия. Рядом в лесном массиве были обнаружены 2 лосят примерно двухнедельного возраста. Сразу удалось изловить только одного лосенка, которого передали подъехавшим специалистам Управления охоты и ГБУ РС(Я) «ДБР и ООПТ Минприроды РС(Я)». На поиски второго лосенка вечером выехала вторая группа специалистов дирекции в количестве 4 человек с квадрокоптером и звуко имитирующим устройством, воспроизводящим звуки, похожие на голос самки. 7 июня после продолжительных поисков удалось изловить второго лосенка.

Министр охраны природы РС(Я) Сахамин АФАНАСЬЕВ заявил, что подобное поведение охотников на природе неприемлемо.

«Оставив двоих лосят без матери, браконьеры обрекли детенышей на верную гибель. Благодаря оперативной работе сотрудников министерства, теперь жизнь лосят вне опасности».

В настоящее время лосята перевезены в Республиканский зоопарк для реабилитации и карантинной передержки. Проведены первичные ветеринарно-профилактические меры. Через месяц детеныши будут перевезены в воспроизводственный участок «Кэнкэмэ» в пункт передержки охотничьих животных.

Сообщение о незаконной охоте передано в ОМВД РФ по Горному району для принятия решения в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ.