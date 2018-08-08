В гордуме состоялось совещание комиссии по социальной политике

В Якутской городской Думе 7 августа прошло заседание постоянной комиссии по социальной политике под председательством депутата Антонины Кычкиной.

Были рассмотрены такие актуальные вопросы как: внедрение единого 20-дневного меню в дошкольных образовательных учреждениях; ход реализации выкупа зданий для школ; капитальный и текущий ремонт, готовность в новому учебному году детских образовательных учреждений; реализация проектов гордумы «Чистая вода» и «детские площадки», летний отдых детей. В работе заседания приняли участие: Василий Петров — начальник управления образования окружной администрации города, депутаты Якутской городской Думы, представители управления образования, Роспотребнодзора.

Марина Силкина – первый заместитель Председателя Якутской городской Думы отметила:

«В 2017 году рабочей группой разработано 20-дневное примерное меню для питания воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа «город Якутск», которое согласовано Роспотребнадзором и утверждено постановлением Окружной администрации города Якутска от 18 сентября 2017 года. В меню предусмотрены блюда из местных продуктов: жеребятина, рыба чир, муксун, овощи, куриное яйцо, брусника. Данный проект нужно запатентовать, так как среди субъектов Российской Федерации, 20-дневное меня для дошкольных учреждений имеет только наш регион. Внедрение данного меню – это огромный труд медицинских работников, воспитателей и многих других работников детских учреждений. Здоровое питание детей дошкольного возраста — это залог полноценного развития ребенка. Так как именно правильно составленный рацион закладывает фундамент для нормальной жизнедеятельности организма в течении всей жизни. Правильное питание обеспечивает улучшение здоровья, укрепляет организм, придает физических и духовных сил. Дошкольник должен получать такое питание».

Также она отметила, что с 01 января 2018 года во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа «город Якутск» реализуется 20-дневное меню.

Депутат Николай Васильев тоже высказал свою позицию, по его мнению разработка 20-дневное меню для дошкольников будет только способствовать укреплению и развитию подрастающего организма.

При реализации проекта были и некоторые проблемы, собравшие отметили, что это – обновление технологического оборудования или установка дополнительного оборудования к имеющемуся. Впрочем эта проблема сможет быть устранена, если на сессии депутаты при корректировке бюджета примут решение о до финансировании для полной реализации программы.

Проект, инициированный Александром Саввиновым — Председателем Якутской городской Думы, «Чистая вода» полностью охватил все школы столицы, то есть в школах города Якутска дети пьют чистую воду. Стоит отметить, что реализация данного проекта началась с пригородных школ. С 2019 года данный проект будет реализовываться в детских садах. В 2017 году оборудование для чистой воды было установлено в детском садике «Кустук».

На заседании постоянной комиссии особое место было отведено летнему отдыху, оздоровлению и труду школьников. Сегодня подводить окончательные итоги летнего отдыха детей еще рано, ведь в лагерях еще работает третья смена, но по предварительным итогам в целом летняя компания направленная на организацию содержательного отдыха достигла своей цели.За 1 и 2 смену всего был организован отдых и оздоровление 6896 детей и подростков.

На заседании также было отмечено, чтобы в следующем году при подготовке к летнему отдыху детей и подростков особое внимание уделить летнему отдыху. В этом году по наблюдениям педагогов – большое количество детей, желающих работать в летнее время.

По итогам совещания принято решение продолжить работу по реализации данных проектов.